Comment regarder Leeds United - Coventry City avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 12 28 nov. 2026 - 10:00 Elland Road

Leeds United reçoit Coventry City à Elland Road pour une rencontre de Premier League entre deux équipes aux états d’esprit bien différents.

L’équipe de Daniel Farke aborde ce match après un résultat retentissant. Leeds s’est imposé 4-1 sur le terrain de Chelsea, signant sa première victoire à Stamford Bridge depuis 1999.

Noah Okafor a été le grand artisan de ce succès avec deux buts. Dominic Calvert-Lewin a transformé un penalty et Brenden Aaronson a marqué en fin de match. Okafor avait dû composer avec un problème aux adducteurs dans les semaines précédant la rencontre. Sa vivacité sera donc suivie de près.

Ce résultat faisait suite à une victoire 1-0 contre Tottenham Hotspur. Leeds a ainsi enchaîné deux succès en championnat après une période marquée par des matches nuls et un manque de buts. À Elland Road, les supporters espéreront voir cette dynamique se poursuivre.

Le Coventry de Frank Lampard a lui aussi des raisons d’être confiant. Il a battu Crystal Palace 3-2 lors de sa dernière sortie en championnat et occupe le milieu du classement.

Les visiteurs doivent composer avec une longue liste de blessés. Leurs performances à l’extérieur seront mises à l’épreuve face à une équipe de Leeds qui a retrouvé son efficacité devant le but.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre, de l’heure du coup d’envoi à l’actualité des équipes.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. Les détails sur la chaîne TV et le streaming seront ajoutés dès qu’ils seront confirmés.

Actualité des équipes et effectifs