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Leeds United, Brentford et Crystal Palace seraient en concurrence avec des clubs européens pour recruter Bismark Owusu, ailier de Leicester City âgé de 18 ans et sans contrat professionnel, avant le mercato de janvier. Remarqué au centre de formation sans avoir signé de contrat professionnel, l'attaquant qui évolue à droite suscite un vif intérêt en Premier League et sur le continent.

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Trois clubs anglais suivent le jeune espoir

Le jeune Owusu, de Leicester, est devenu une cible pour Leeds, Brentford et Crystal Palace en vue du mercato d'hiver, malgré la concurrence de clubs étrangers, rapporte TEAMtalk . L'adolescent a inscrit 12 buts et délivré sept passes décisives en Premier League des moins de 18 ans la saison dernière. Il joue régulièrement avec les moins de 18 ans de Leicester cette saison. Toujours dans l'attente de ses débuts en équipe première, il a également obtenu du temps de jeu avec les moins de 21 ans en Premier League 2 et en Premier League Cup.

Son passeport italien intéresse aussi des clubs étrangers

La concurrence pour recruter Owusu dépasse la première division anglaise. Selon le même article, des clubs italiens et néerlandais suivent eux aussi de près sa progression régulière au sein du centre de formation de Leicester. Outre sa possibilité de représenter l'Angleterre et le Ghana au niveau international, l'adolescent possède un passeport italien, un élément considéré comme un atout majeur par les clubs européens qui souhaitent conclure un transfert sans complications.

Owusu vient tout juste d'avoir 18 ans et n'a pas encore signé de contrat professionnel avec Leicester. Cette situation alimente les spéculations sur son avenir à court terme et place le club devant un sérieux défi, malgré sa ferme volonté de proposer un contrat professionnel à l'un des espoirs les plus prometteurs de son centre de formation.

Leicester risque de perdre un autre de ses talents

Actuellement septième de League One, Leicester possède une solide réputation dans la formation de jeunes talents prometteurs, même s'il lui a été difficile de les conserver face à l'intérêt de clubs de l'élite. L'exemple le plus frappant remonte à l'été dernier, lorsque Jeremy Monga, lui aussi issu du centre de formation, a quitté le club pour rejoindre Manchester City dans le cadre d'un transfert de 12,5 millions de livres sterling .

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Le média précise qu'aucune offre officielle ni négociation avancée concernant Owusu n'a été confirmée à ce stade, alors que l'intérêt des recruteurs continue de croître en Angleterre et en Europe continentale. Un transfert en cours de saison représenterait un grand saut pour un joueur qui évolue encore chez les jeunes. La plupart des clubs intéressés le considèrent comme un espoir à long terme plutôt que comme une option immédiate pour l'équipe première.

Des semaines décisives pour le jeune ailier

Les prochaines semaines permettront de savoir si l'intérêt croissant des recruteurs de Leeds, Brentford, Crystal Palace et de clubs européens se traduira par des démarches concrètes en janvier. Leicester s'emploie en coulisses à assurer l'avenir du prometteur ailier et à éviter de perdre un autre talent prisé au profit d'un club de l'élite. Toutefois, face à l'intérêt de clubs anglais et continentaux, la formation de League One aura fort à faire pour conserver Owusu.