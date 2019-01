Leeds United, Bielsa assume son acte d'espionnage et se défend

Marcelo Bielsa ne quittera pas son poste d'entraineur de Leeds United. Alors que des rumeurs circulaient au sujet d'une possible démission, l'Argentin a convoqué la presse simplement pour expliquer pourquoi il avait espionné ses adversaires, et aussi affirmer que ce n'était guère dans ses intentions de "tricher" ou de "prendre un avantage sur l'adversaire".

'El Loco' est arrivé à la salle de presse en compagnie de son traducteur, le Français Samir Lamrani. Avant d'évoquer la démarche pour laquelle il avait été tant critiqué et qui lui a aussi causé une enquête, il a affirmé se sentir mal vis-à-vis de son club, accusé de tous les maux. Il a précisé ensuite qu'il acceptera n'importe quelle sanction de la part de la Fédération anglaise. Et qu'il était même disposer à aider les instances dans leur investigation, en reconnaissant dès maintenant qu'il n'a pas simplement observé Derby County, mais aussi tous les autres adversaires que son équipe a affronté depuis le début de la saison.

Bielsa a cherché, par ailleurs, à se défendre en indiquant que ce qu'il avait fait n'était "pas contraire à la loi". "C'est peut-être immoral mais pas illégal", a-t-il lâché, avant de poursuivre : "on peut en parler et en discuter (…) Je sais que pas toutes les choses qui sont légales sont bonnes à faire".

L'ancien entraineur de Marseille a poursuivi son monologue en affirmant qu'il n'avait "pas de mauvaises intentions", ni la "volonté de tirer un quelconque avantage sur le Derby County". Tout en précisant qu'il ne cherchait pas à se justifier, il a fait savoir qu'il avait espionné l'adversaire pour seulement "confirmer" ce qu'il savait déjà sur cette équipe. Et ce par rapport à trois importants : le onze de départ, la tactique utilisée et les coups de pieds arrêtés.

💬 | Marcelo demonstrates the analysis his team goes through for each opponent, and how it totals more than 300 hours of work pic.twitter.com/asfGA6Wadm — Leeds United (@LUFC) 16 janvier 2019