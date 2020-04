Leeds - Pour ces 3 joueurs, Marcelo Bielsa a tout changé

Trois joueurs de Leeds United se sont confiés sur les changements apportés par Marcelo Bielsa depuis son arrivée. Et ils sont unanimement positifs !

Pour certains, c'est un fou qui épuise les joueurs et n'est remarquable que par ses coups de sang. Pour d'autres, c'est un génie qui parvient à tirer le meilleur des joueurs à sa disposition, capable de littéralement transformer une équipe en l'espace de seulement quelques mois. Une chose est sûre, Marcelo Bielsa est un personnage qui ne saurait laisser indifférent et qui, de manière positive ou négative, laisse une trace marquante partout où il passe.

À , équipe de Championship, l'Argentin est en tout cas un entraîneur adoré par ses joueurs. Après avoir échoué de peu à la montée en la saison précédente, ces derniers en redemandent et remercient Marcelo Bielsa pour tout ce qu'il apporte au quotidien. Invités à évoquer leur entraîneur sur Skysports, le défenseur Liam Cooper, le latéral droit Luke Ayling et le milieu de terrain Kalvin Phillips sont unanimes : El Loco a tout changé.

"Je pesais environ 92 kg, maintenant je suis plus autour de 81 kg"

"Il est implacable, en particulier avec ses objectifs de poids et la façon dont il entraîne tous les jours. Je n’ai jamais pensé qu’il m’améliorerait autant qu’il l’a fait. Il est constamment sur mon dos à propos de mon poids", a expliqué Kalvin Phillips, forcément reconnaissant, puis appuyé par Liam Cooper.

"Pour moi, la condition physique a été incroyable. Quand j’ai signé, je pesais environ 92 kg, maintenant je suis plus autour de 81 kg. Vous ne pensez jamais que votre corps peut faire ce qu’il fait, et depuis qu’il est arrivé, il a complètement changé la manière dont le club fonctionne. C’est le jour et la nuit", a pour sa part expliqué le défenseur. Même discours du côté de Luke Ayling. "Je me sens plus en forme que jamais et je peux monter et descendre sur mon aile pendant 90 minutes. Tout part de que nous faisons à l’entraînement tous les jours. Tout est court, précis, et c’est du travail à haute intensité", a-t-il poursuivi. Une méthode risquée, mais pour l'heure très appréciée.