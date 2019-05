Leeds - "On ne sortira plus le ballon", prévient Marcelo Bielsa

À deux jours de la demi-finale aller des playoffs de Championship, Marcelo Bielsa, l'entraîneur argentin de Leeds, ne voulait plus faire de cadeaux.

Le 28 avril dernier, dans une rencontre importantissime pour l’accession en entre Leeds et Atson Villa, le mythique coach argentin Marcelo Bielsa avait fait parler de lui avec une consigne de fair-play que l'on ne voit pas tous les jours. En effet, alors que sa formation venait d’ouvrir le score grâce à Mateusz Klich de manière assez litigieuse - un joueur de Villa étant au sol, blessé, et le reste des joueurs réclamant de sortir le cuir hors des limites du pré – l'ancien entraîneur de l'OM avait ordonné à ses joueurs de ne pas s'opposer à l’égalisation d’Adomah, au risque de s'exposer à une défaite interdite.

"On a simplement rendu le but. Les faits sont ceux que tout le monde a vu, et nous avons appliqué notre interprétation en faisant ce qu’on a fait. Le football anglais est célèbre pour sa sportivité, donc je n’ai pas à commenter ce genre d’agissements. Je pense que la performance d’aujourd’hui, contre la meilleure équipe du moment en Championship, nous rapproche de nos objectifs", avait ensuite estimé celui que l'on surnomme El Loco, en conférence de presse d'après match.

"Si un joueur est à terre, on ne sortira plus le ballon"

De nouveau présent en conférence de presse jeudi, à deux jours de la demi-finale aller des playoffs du Championship entre Derby County et son équipe de Leeds, Marcelo Bielsa est revenu sur cette fameuse action. Et le fantasque entraîneur a prévenu, cela ne se reproduira pas une deuxième fois.

"On est tombés d’accord avec les joueurs, et on a décidé de nous adapter à 100% aux règles. Si un joueur est à terre, on ne sortira plus le ballon. La seule personne qui doit prendre la décision d’arrêter le match, c’est l’arbitre. Avant le match, on dira à l’arbitre, à l’entraîneur et au capitaine de Derby que l’on agira ainsi. On pense que c’est la meilleure chose à faire, et j’espère ne pas me tromper", a déclaré l’entraîneur argentin.