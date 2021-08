Leeds - Meslier explique pourquoi il a refusé de signer à Chelsea

Le joueur de 21 ans s'est imposé chez les Whites depuis son arrivée en 2019, et a expliqué pourquoi il avait refusé de rejoindre Chelsea en 2018.

Le gardien de but de Leeds United, Illan Meslier, a expliqué sa décision de rejeter Chelsea à l'adolescence, déclarant qu'il avait refusé les Blues en partie à cause du timing de leur approche. Le joueur de 21 ans a rejoint Leeds en provenance de Lorient dans le cadre d'un prêt d'une saison en 2019, délogeant Kiko Casilla du poste de gardien titulaire en fin de saison lors de la montée en Premier League, avant de définitivement prendre la place de titulaire pour leur première saison dans l'élite.

Pourtant, le jeune portier français aurait déjà pu rejoindre l'Angleterre un an auparavant, lorsque Chelsea a presque réussi à s'attacher ses services à l'été 2018 – et maintenant, le talentueux gardien a expliqué pourquoi il avait finalement renoncé à signer chez le champion d'Europe en titre. "Chelsea était d'accord avec Lorient et m'a ensuite demandé: 'Êtes-vous prêt?'", a déclaré Meslier à The Athletic. "Mais c'était 24 heures avant la fin du mercato".

"J'ai dit: 'Non, c'est trop tard, mec ! Si vous étiez venu une ou deux semaines plus tôt, j'aurais peut-être dit oui. Je ne peux pas signer pour vous si tard'. C'était une décision difficile. Chelsea est un grand club. Vous me demanderiez : 'Pourquoi ne pas [partir] ?'. Mais il y a beaucoup de gardiens dans le centre de formation de Chelsea. C'est très difficile de grandir là-bas et parfois vous signez et vous devez partir en prêt", a ajouté le gardien de Leeds.

Un choix osé mais payant

"C'est mieux, je pense, de travailler dans votre club puis de signer pour être n°1 à 24, 25 ans. Pas à 18 ans", a conclu Illan Meslier. Une belle preuve de maturité de la part du gardien de 21 ans. Qui plus est, en décidant de rester à Lorient à l'époque, Illan Meslier s'est vu offrir une chance de faire ses débuts en équipe première sous la houlette de Mickaël Landreau et de faire le grand saut un an plus tard en étant prêté à Leeds United.

Lors de sa première saison après son transfert et son contrat de trois ans signé pour les pensionnaires d'Elland Road, Illan Meslier était au cœur du rush de Leeds United pour terminer dans la première partie de tableau en Premier League, aidant finalement l'équipe de Marcelo Bielsa à obtenir une neuvième place, juste en dehors des places permettant une qualification pour une compétition européenne.

Il a reçu le prix du jeune joueur de la saison du club pour ses performances, et avec le prêt de Casilla à Elche récemment confirmé, il semble désormais incontesté en tant que gardien de but numéro 1 dans le West Yorkshire. Illan Meslier devrait selon toute vraisemblance être titulaire lorsque Leeds lancera sa nouvelle campagne contre son rival Manchester United le 14 août lors de sa deuxième saison en Premier League.