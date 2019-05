Leeds - Marcelo Bielsa paye lui-même l'amende infligée au club pour espionnage

L'entraîneur argentin avait été sanctionné pour avoir envoyé un espion à l'entraînement de Derby County avant d'affronter le club en Championship.

Arrivé l'été dernier à Leeds, Marcelo Bielsa fascine l' pour ses préceptes de jeu, ses méthodes et sa communication. Seule ombre au tableau, une affaire datant du mois de janvier dernier, quand l'Argentin avait été reconnu coupable d'espionnage à l'encontre du club de Derby County, l'un de ses concurrents en Championnat.

Suite à cette affaire qui n'avait pas manqué d'alimenter la chronique polémique des tabloïds Outre-Manche, l'ancien entraîneur de l' et de l'Athlétic Bilbao notamment avait convoqué la presse pour expliquer pourquoi il avait espionné ses adversaires, et aussi affirmé que ce n'était guère dans ses intentions de "tricher" ou de "prendre un avantage sur l'adversaire".

"Je suis responsable. C'est pourquoi je l'ai payée de ma poche"

De plus, Bielsa avait certifié que son action n'était "pas contraire à la loi". "C'est peut-être immoral mais pas illégal", avait-t-il lâché, avant de poursuivre : "on peut en parler et en discuter (…) Je sais que pas toutes les choses qui sont légales sont bonnes à faire".

Alors que Leeds avait écopé d'une amende infligée par l'English Football league, l'entraîneur a affirmé vendredi avoir payé de sa propre poche l'intégralité de celle-ci (230 000 euros). "Cette sanction est une sanction financière contre le club, pas contre moi, mais je suis responsable. C'est pourquoi je l'ai payée de ma poche", a ainsi déclaré Marcelo Bielsa, dans des propos rapportés par L'Equipe. Un acte tout à son honneur, qui ne manquera pas d'être salué en Angleterre.