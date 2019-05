Leeds - Marcelo Bielsa évoque son avenir : "Si le club m'offre la possibilité de continuer, alors j'écouterai cette proposition"

Marcelo Bielsa ne s'est pas caché après la défaite de Leeds en play-offs de Championship contre Derby County ce mercredi (1-0, 2-4).

Leeds et Marcelo Bielsa ne monteront donc pas en à la fin de la saison. Vainqueurs 1-0 sur la pelouse de Derby County, les joueurs de l'entraîneur argentin se sont inclinés ce mercredi sur leur pelouse (2-4) dans la manche retour. C'est donc le Derby County de Franck Lampard qui rejoint en finale de ces play-offs.

Arrivé l'été dernier dans le Yorkshire, l'ancien entraîneur de Marseille n'a donc pas réussi à mener à bien sa mission : ramener le club dans l'élite du football anglais. Une situation qui pose clairement la question de son avenir. Après la rencontre, il a tenu à endosser la responsabilité de cet échec. "Nous aurions pu terminer premiers ou deuxièmes et nous avions toutes les conditions pour démontrer que nous étions la meilleure des quatre équipes des paly-offs", a-t-il estimé en conférence de presse.

"Le fait de ne pas avoir atteint un objectif qui était accessible induit toujours un doute sur celui qui est en charge de l'équipe. Si vous avez les ressources et le matériel pour obtenir quelque chose que vous n'obtenez pas, si vous êtes en position de monter et que vous ne montez pas, il faut en assumer la responsabilité. L'équipe a manqué de contrôle pendant 20 minutes et je n'ai pas pu trouver la solution, ce qui est mon rôle.

"Cela m'attriste d'abord pour les joueurs, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un soit plus touché qu'eux. Il y a aussi la douleur du public, qui est également très grande. Ce sont des responsabilités qu'il faut assumer. C'est difficile pour celui qui conduit de prendre sur lui une déception collective aussi forte. Ce que les joueurs ont offert au club cette saison va prendre de la valeur avec le temps.

"Le fait de ne pas avoir pu atteindre des objectifs qui étaient si proches laisse un sentiment décevant. Mais vous pouvez aussi prendre une autre perspective : quel pourcentage de la valeur des joueurs a été utilisé cette saison et toutes les difficultés qu'a dû affronter cette année l'équipe. Les joueurs n'auraient pas pu s'impliquer plus que ce qu'ils ont fait."

Marcelo Bielsa n'a cependant pas voulu se livrer quant à son avenir, refusant de confirmer s'il restera la saison prochaine pour tenter à nouveau d'obtenir l'accession en Premier League. "Comme vous pouvez l'imaginer ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Si le club m'offre la possibilité de continuer, alors j'écouterai cette proposition."

La finale, dont le vainqueur sera promu en PL, se disputera le lundi 27 mai à Wembley (16h) et opposera Aston Villa à Derby County.