Leeds, le coronavirus et le "désastre" de la fin du rêve de promotion

L'équipe de Marcelo Bielsa occupe la tête du Championship, mais la saison pourrait être suspendue, avec de grave répercussions économiques.

Le lundi de Pâques aurait dû voir une série complète de rencontres de la Ligue de football dans toute l' , comme le veut la tradition, les clubs se battant pour la promotion ou contre la relégation. Au lieu de cela, les stades des 72 clubs de l'EFL seront vides alors que le confinement imposé en raison du coronavirus se poursuit dans tout le Royaume-Uni.

Aucune issue ne semble pour l'instant en vue pour permettre aux clubs de terminer la saison dans les mois à venir. Pour les équipes qui disputent la montée ou espèrent se maintenir, l'attente est terrible.

En Championship, Leeds occupe actuellement la première place du classement, et l'équipe de Marcelo Bielsa espère mettre fin à 16 ans d'absence en , une anomalie. Ils ont sept points d'avance sur le troisième après une série de cinq victoires sans concéder le moindre but.

Le retour à la terre promise de la Premier League susciterait évidemment d'importantes célébrations de la part des supporters d'Elland Road, mais la joie du conseil d'administration du club d'être enfin débarrassé du gouffre financier qu'est le Championshiple fermerait probablement.

"Un désastre malheureusement" . Voilà comment le propriétaire du club, Andrea Radrizzani, a décrit le report du championnat jusqu'à nouvel ordre lors d'une interview récemment accordée au journaliste italien Gianluca Di Marzio. "Pour être compétitif, un club comme le notre perd de 9 à 11 millions d'euros chaque année et personne ne veut conserver un business qui perd autant d'argent.

"Cette sitiuation aggrave le budget. Ne pas jouer cinq matchs à domicile, nous allons perdre environ 3 millions d'euros, qui sont la seule source de revenus puisque de telles sommes ne viennent pas des droits TV. L'épidémie aggrave la situation, qui est déjà compliquée en temps normal."

Radrizzani a régulièrement dénoncé le manque d'incitations financières offertes aux membres du championnat, notamment en raison de l'intérêt que suscite la ligue par rapport à d'autres divisions secondaires dans le monde.

Le statut de Leeds en tant qu'ancien finaliste de la Coupe d'Europe et force de frappe du football anglais depuis des décennies fait qu'ils attirent l'attention des fans et des annonceurs. Pourtant, comme l'a expliqué Radrizzani, ils continuent à perdre de l'argent d'année en année. Ses derniers résultats financiers pour la saison 2018-19 ont confirmé une perte annuelle avant impôts de 21,4 millions de livres (24,5 millions d'euros), bien que le club ait connu sa meilleure saison sur le terrain depuis sa relégation de la Premier League en 2004.

L'homme d'affaires italien a laissé entendre que si Leeds restait en Championship, il serait obligé de vendre. Le dernier accord sur les droits de télévision s'est avéré être un point de friction particulier, car les clubs de l'EFL continuent de gagner une fraction du montant que gagnent leurs homologues de la Premier League, bien que les matchs auxquels participent des clubs comme Leeds et Nottingham Forest attirent plus de spectateurs que certains matchs du premier niveau.

La disparité entre les accords sur les droits est parfaitement illustrée lorsqu'on examine les finances des clubs qui ont été récemment relégués de la Premier League.

Au cours de la saison 2017-18, des clubs comme Sunderland et Middlesbrough - qui ont chuté de la première division à la fin de la campagne précédente - ont gagné plus de 46 millions de livres sterling (52,6 millions d'euros) en droits de télévision grâce aux paiements pour les parachutes qu'ils reçoivent de la Premier League.

Leeds, en revanche, n'a touché que 7,7 millions de livres (8,8 millions d'euros), bien que 19 de ses 46 matches de championnat aient été choisis pour être retransmis en direct par Sky Sports au Royaume-Uni. Le nouvel accord que la Fédération européenne de football (EFL) a conclu avec Sky en 2019 va poursuivre cette tendance.

"Je pense que le modèle du championnat devrait être reconsidéré car le chiffre d'affaires des propriétaires change tout le temps tous les deux, trois ans" , a déclaré Radrizzani, qui a lui-même gagné ses millions en achetant et en vendant les droits de télévision pour le sport en direct, en 2018. "Ce n'est pas vraiment un système sain pour les fans, pour les clubs - c'est parce qu'il n'est vraiment pas durable de rester en Championship.

"Il y a un énorme fossé entre les clubs relégués de la Premier League, ils ont des parachutes [paiements], ils ont un budget TV plus important. Ce modèle, ainsi que le peu d'argent qu'ils [l'EFL] génèrent grâce aux droits de télévision, répartis entre 72 clubs, devraient peut-être être reconsidérés et envisager une autre manière de créer une "Premier League 2" ou autre chose, qui pourrait être durable, même pour ceux qui ne sont pas promus."

Leeds, bien sûr, n'est pas le seul club à ressentir le manque d'argent disponible pour le championnat. Sheffield Wednesday et Derby County ont tous deux dépensé beaucoup ces dernières années pour tenter d'obtenir une promotion et, après avoir échoué, ils tentent maintenant de faire preuve de créativité pour se maintenir à flot.

Cependant, l'EFL a accusé les deux parties d'avoir enfreint les règles en matière de dépenses, en affirmant que toutes deux avaient vendu leurs stades à leurs propres présidents pour des prix gonflés avant de les louer à nouveau dans le but de contourner les règles de rentabilité et de durabilité - la version de l'EFL du fair-play financier. Des déductions de points ainsi que des pénalités financières ont été évoquées comme sanctions en cas de condamnation, et Reading aurait également fait l'objet d'une enquête à la suite d'infractions similaires.

Leeds peut remercier Radrizzani de ne pas être dans la même position en ce moment, mais ne pas obtenir de promotion cette saison - que ce soit par un effondrement tardif ou la perspective que la saison soit annulée à cause de Covid-19 - aurait d'énormes implications.

Avec une masse salariale d'environ 57 millions de livres sterling par an, Leeds possède l'une des équipes les mieux payées du championnat. Et cela sans compter l'argent versé à Bielsa, qui est, de loin, l'entraîneur le mieux payé de la division.

Selon les chiffres financiers de 2018-19, Leeds verse 94 pence de salaire pour chaque livre gagnée par le club. Bien que ce chiffre soit dangereusement proche de 100 %, il semble relativement raisonnable par rapport à certains autres clubs de la division. À titre de comparaison, Reading verse 2,26 £ de salaire pour chaque livre sterling gagnée. Mais cela ne peut être durable.

Il est très peu probable que Bielsa reste dans le West Yorkshire si Leeds se retrouve à nouveau en Championship en 2020-21. Son départ, ainsi que les ventes probables de joueurs clés comme Kalvin Phillips et Mateusz Klich aux équipes de Premier League, contribuerait au moins à équilibrer les comptes.

Cependant, cela laisserait également les Blancs dans une situation sportive très désavantageuse dans leur quête de promotion, et avec l'engagement de Radrizzani susceptible de s'estomper, la probabilité qu'ils retournent à la médiocrité de milieu de tableau augmenterait considérablement.

En tant que telle, cette saison est vraiment tout ou rien pour , et la pandémie qui a provoqué l'arrêt du football dans le monde entier n'aurait pas pu arriver à un pire moment.

Contrairement à certains clubs en bas de la pyramide, Leeds pourra survivre à ce coup temporaire porté à ses finances, mais l'incapacité d'obtenir la promotion pourrait avoir des effets catastrophiques sur un club pour qui tout semblait si rose il y a quelques semaines.