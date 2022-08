Leeds corrige Chelsea, Kehrer rate ses débuts en Premier League avec West Ham

Ce dimanche, Chelsea s'est lourdement incliné à Leeds tandis que Thilo Kehrer est passé au travers pour ses débuts en Premier League avec West Ham.

La boulette de Mendy, Koulibaly expulsé

Après son nul houleux contre Tottenham la semaine dernière, Chelsea était en déplacement ce dimanche 21 août sur la pelouse de Leeds.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Chelsea a vécu un calvaire à Elland Road en s'inclinant sur le score de 3-0.

Alors que les Blues avaient plutôt bien commencé la partie avec un but logiquement refusé à Sterling (15e) et une parade Meslier devant Mount (22e), les hommes de Tuchel cédaient en deux fois en quatre minutes.

C'est d'abord Edouard Mendy qui plombait son équipe : en tardant à dégager, le Sénégalais se faisait contrer par Aaronson qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des cages pour conclure (33e).

Getty Images

Dans la foulée, un coup franc d'Harrison était parfaitement coupé par Rodrigo qui laissait Mendy impuissant (37e).

En deuxième période, Meslier veillait au grain face à Reece James puis Koulibaly (65e) puis Leeds se mettait définitivement à l'abri en ajoutant un troisième but par Harrison (69e).

En perdition, Chelsea buvait le calice qu'à la lie avec l'expulsion de Koulibaly (84e).

Getty Images

En enregistrant sa première défaite d la saison, Chelsea tombe à la 12e place (4 points) tandis que Leeds reste invaincu et pointe à la deuxième place avec 7 points.

Première compliquée pour Kehrer avec West Ham

Pendant que Leeds étrillait Chelsea, un autre match avait lieu en même temps : West Ham recevait Brighton.

Pour sa première titularisation et son premier match en Premier League, l'ancien parisien Thilo Kehrer n'a pas été à la fête.

Dès la 20e minute de jeu, Kehrer fauchait Danny Welbeck : l'arbitre désignait le point de penalty et adressait un carton jaune à l'Allemand.

Getty Images

L'Argentin Alexis McAllister transformait la sentence et permettait à son équipe de mener au score (22e).

En deuxième période, la défense de West Ham se faisait enrhumer par une passe de Pascal Gross qui lançait Leandro Trossard en profondeur. Le Belge ajustait Fabianski (préféré à Areola) pour porter le score à 2-0.

Plus rien n'était marqué et West Ham enchaîne une troisième défaite de suite en Premier League et occupe la dernière place du classement. De son côté, Brighton confirme son bon début de saison et est 4e (7 points).