Leeds - Arsenal (1-4) : Portés par Martinelli, les Gunners déroulent et font plonger Bielsa

Si, si, il y avait bien de la Premier League, ce samedi en Angleterre. Si cinq des six matches prévus ont été annulés à cause du Covid-19, la rencontre entre Leeds et Arsenal s’est bien tenue. Pas sûr que Marcelo Bielsa n’aurait pas aimé qu’elle soit reportée, certes pour une raison bien moins grave que la nouvelle vague de cas positif qui touche le pays de Sa Majesté.

Non, le match contre les Gunners pourrait bien avoir été le dernier de l’ancien coach de l’OM sur le banc de Leeds. Empêtrés dans une longue descente aux enfers, les coéquipiers de Raphinha ont encore mordu la poussière à domicile contre Arsenal.

En s’inclinant durement face à ses supporters, Leeds porte désormais à une son nombre de victoire en championnat lors des huit dernières rencontres. Avec une 16eme place et cinq points d’avance sur Burnley, Leeds n’est pas encore relégable mais le jeu pratiqué n’inspire pas la confiance.

Martinelli dans l’histoire d’Arsenal

Tout l’inverse de ce qu’on peut voir chez les Gunners. Malgré la mise au ban de Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal est en désormais à trois victoires de suite en Premier League. Neuf points sur neuf possibles qui permettent aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette, encore titulaire et capitaine, de remonter dans le Top 4 anglais grâce notamment aux différents matches reportés.

L'article continue ci-dessous

Trois jours après avoir fait la différence en deuxième mi-temps contre West Ham, les hommes de Mikel Arteta se sont cette fois rapidement rendus le match facile dès le premier acte. Et c’est encore une fois par Martinelli qu’est venu le salut.

Auteur de l’ouverture du score contre les Hammers, le jeune Brésilien est entré dans l’histoire d’Arsenal au quart d’heure de jeu. En trompant Meslier, il a inscrit le 7000eme but du club londonien en première division.

Et même le 7001eme, douze minutes plus tard pour le but du break. Les ailiers londoniens ont d’ailleurs été à la fête puisque Bukayo Saka est venu mettre la tête sous l’eau à Leeds avec le but du 3-0 juste avant la pause (42eme). La messe était dite et les Whites ont bien tenté de sauver l’honneur avec Raphinha, encore buteur sur penalty (75eme), mais il était déjà bien trop tard…