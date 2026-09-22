« Il n’y a eu aujourd’hui qu’une seule équipe qui a essayé de jouer au football », a déclaré un Fabian Hürzeler visiblement remonté au début du mois de mars, lors de la conférence de presse après le match de son équipe contre Arsenal. Dans son analyse, l’entraîneur de Brighton & Hove Albion n’avait d’ailleurs pas tort. Après tout, les Seagulls ont été, pendant presque toute la rencontre face aux Gunners, l’équipe nettement supérieure et dominatrice.

Seulement, ils ne se sont pas récompensés par un but, si bien qu’au final, un revers 0-1 s’affichait au tableau d’affichage. Dans quasiment toutes les statistiques importantes, Brighton a pris le dessus sur les Londoniens. Mais l’équipe de Hürzeler n’a pas su convertir ses nombreuses occasions en quelque chose de concret. Une action individuelle de la star d’Arsenal Bukayo Saka, favorisée par une grosse erreur du gardien de Brighton Bart Verbruggen, a finalement fait la différence et a suffi aux Gunners pour s’imposer de justesse.

Hürzeler n’a toutefois absolument pas voulu s’en tenir à une analyse de match posée au coup de sifflet final. Avec des mots forts, il a attaqué la manière dont l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta pense le football et fait jouer son ensemble de stars londonien. Il a souligné à quel point cela contrastait avec l’image d’un leader de Premier League nominalement largement supérieur.

« Je ne serai jamais un entraîneur qui essaiera de gagner comme ça. S’ils sont champions, personne ne demandera comment ils s’y sont pris. On sent vraiment qu’ils font tout pour gagner », a expliqué l’Allemand, avant d’ajouter en s’adressant aux journalistes présents : « Si je demandais à toutes les personnes dans cette salle : “Avez-vous vraiment aimé ce match de football ?”, peut-être qu’une personne lèverait la main parce qu’elle est une immense supportrice d’Arsenal. Mais sinon, certainement personne. »

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Brighton et Hürzeler démolissent Arsenal

Le football que Hürzeler voulait lui-même faire pratiquer se laissait déjà entrevoir à l’époque. À l’été 2024, le technicien de 33 ans avait pris les rênes des Seagulls et les dirigeants du club l’avaient immédiatement doté d’un contrat de longue durée de cinq ans, en sachant parfaitement qu’il faudrait un certain temps avant que sa patte ne s’ancre dans le jeu sur le terrain. Depuis, sous la direction de l’Allemand, le développement constant de Brighton est toutefois indéniable.

Alors qu’au début du mandat de Hürzeler, l’arrière-garde se révélait encore comme un talon d’Achille évident et que l’équipe encaissait une série de corrections face à des adversaires supérieurs dans le jeu, l’entraîneur est parvenu, avec le temps, de mieux en mieux à trouver un équilibre fonctionnel entre attaque et défense.

Et à quoi cela peut ressembler sur le terrain dans une exécution presque impeccable, Arsenal l’a justement appris à ses dépens le week-end dernier. Avec un 3-0, Brighton a balayé du Falmer Stadium le leader jusque-là invaincu, l’équipe de Hürzeler livrant une prestation de très haut niveau sur le plan du jeu et surtout de la tactique.

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Brighton applique parfaitement le plan de Fabian Hürzeler

Dès la première minute, les Seagulls ont mis les Londoniens sous pression avec un pressing d’une agressivité maximale, empêchant ainsi les Gunners de déployer à quelque moment que ce soit leur jeu axé sur la possession et le contrôle. La ligne offensive de Brighton allait même parfois attaquer les défenseurs d’Arsenal dès leur propre surface. Avec beaucoup d’intelligence, les passes simples étaient coupées, les porteurs de balle étaient agressivement pressés en supériorité numérique et, lorsque la seule option restante pour les Gunners était le long ballon vers l’avant, le ballon était rapidement récupéré grâce à un placement malin.

À lui seul, le gardien d’Arsenal David Raya n’a pas trouvé un partenaire sur trois de ses sept passes lors des 15 premières minutes, parce que Brighton a d’une part constamment mis l’Espagnol sous pression et d’autre part créé une supériorité numérique dans l’axe, si bien qu’il ne lui restait souvent qu’une passe latérale vers les latéraux eux aussi verrouillés, Jurrien Timber et Riccardo Calafiori, ou un ballon non maîtrisé en direction du rond central.

Résultat : neuf récupérations de balle dans le dernier tiers, le total le plus élevé pour un adversaire d’Arsenal depuis Liverpool en décembre 2023 (neuf également). Plus largement, Brighton compte déjà 35 récupérations dans le dernier tiers dans la compétition en cours, soit huit de plus qu’Everton, deuxième de toutes les équipes de Premier League dans cette statistique.

Hürzeler couvre son équipe d’éloges

« Ce qui a été décisif, c’est que chaque joueur, lorsqu’il allait au duel, avait toujours le sentiment qu’un de ses coéquipiers se trouvait derrière lui », a estimé Hürzeler, qui a couvert son équipe d’éloges pour l’exécution sans faute de son concept tactique. « Si un joueur était éliminé, le suivant (coéquipier) était là. La question est : peut-on compter les uns sur les autres sur le terrain ? Se fait-on confiance mutuellement ? Chacun connaît-il son rôle sur les phases arrêtées ? Es-tu toujours éveillé et totalement présent dans chaque situation et à chaque instant du match ? »

Après cette victoire contre Arsenal, Brighton possède désormais la meilleure attaque du championnat. Après cinq matches, les Seagulls en sont déjà à 16 buts ; dans l’histoire de la Premier League, seul Manchester City a inscrit davantage de réalisations (19) lors des cinq premières journées, en 2022-23.

En outre, l’approche de l’entraîneur de Brighton a aussi un effet positif sur la défense. Lors des huit matches officiels disputés jusque-là, Brighton a déjà signé un cinquième clean sheet. La saison passée, il avait fallu deux fois plus de tentatives pour atteindre la barre des cinq matches sans encaisser de but. « Le plus important, c’est de ne pas encaisser de buts derrière », a déclaré Hürzeler.

L’entraîneur d’Arsenal Arteta a lui aussi rendu hommage à cet état de fait. « Dès la première touche » l’Espagnol a pris conscience du pressing extrême de Brighton. « Les erreurs techniques dans notre propre moitié ; nous n’avons respecté aucun des principes de jeu qu’il faut appliquer pour sortir de telles situations de un contre un. Nous avons été constamment sur la défensive », a déclaré Arteta.

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Quels joueurs se mettent particulièrement en valeur sous Hürzeler ?

Au fil des derniers mercatos, Hürzeler s’est peu à peu bricolé une équipe parfaitement adaptée à son cahier des charges. Avec Chema Andres, recruté à Stuttgart juste avant la clôture du mercato, le coach allemand a par exemple trouvé le profil idéal pour récupérer le plus vite possible les longs ballons frappés depuis la défense adverse.

Avec son presque deux mètres et son impact dans les duels, l’Espagnol dispose des qualités physiques nécessaires. En plus de cela, il est assez rapide pour assurer la couverture en cas de contre si le piège du pressing plus haut ne se referme pas à temps. L’ancien joueur de Hambourg Luka Vuskovic, recruté l’été dernier pour 55 millions d’euros en provenance de Tottenham Hotspur, s’est lui aussi imposé en un temps record comme un titulaire indiscutable.

Autre élément important dans le système de Hürzeler, l’ancien international Pascal Groß, arrivé chez les Sud-Anglais dès l’hiver dernier après avoir été de plus en plus relégué au second plan au BVB. Sous les ordres de son compatriote, le joueur de 35 ans vit une sorte de seconde jeunesse chez les Seagulls et occupe, à la surprise générale, la tête du classement des meilleurs contributeurs de Premier League après cinq journées devant des top stars comme Erling Haaland, Florian Wirtz et consorts (trois buts, quatre passes décisives). Lors du succès 3-0 contre Arsenal, Groß a d’ailleurs ouvert le score pour le 1-0 à la 31e minute, avant de servir plus tard Chema sur le but du score final (57e).

« Je me sens très bien, très à l’aise. C’est un bon mélange entre la condition physique, l’expérience et le travail avec Fabian Hürzeler, un entraîneur qui m’utilise de manière à mettre mes qualités en valeur », a expliqué Groß dans un entretien accordé à kicker pour justifier son excellente forme actuelle. L’équipe parvient en ce moment à mettre en pratique presque parfaitement ce que demande Hürzeler. « Certains de nos buts, nous les devons à notre pressing et aux récupérations hautes qui en découlent. Globalement, nous créons beaucoup d’occasions », a déclaré le milieu de terrain.

Groß profite surtout du fait qu’il bénéficie de davantage de liberté dans le jeu vers l’avant et qu’il peut donc interpréter son rôle de manière plus offensive. « Il est comme le bon vin. Plus il vieillit, meilleur il devient », a salué Hürzeler. Groß fait « des choses qu’on ne peut pas mesurer quand il est sur le terrain, mais que nous voyons tous les jours à l’entraînement. Il a la capacité de créer une cohésion sociale entre tous nos joueurs. Nous avons tellement de nationalités et de nations différentes, et il a le ressenti de toutes ces dynamiques ».

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Mikel Arteta tend la main à Fabian Hürzeler pour une réconciliation

Aussi parce que tout fonctionne si bien en ce moment à Brighton, l’équipe étant remontée à la troisième place après sa troisième victoire, Hürzeler s’est cette fois passé d’une sortie incendiaire. Contrairement à leur confrontation d’il y a près de six mois, il avait peu de choses à reprocher à l’adversaire. Après tout, Arsenal avait parfaitement joué dans le sens du plan de match de l’Allemand et n’avait presque trouvé aucune solution pendant 90 minutes face au pressing permanent de Brighton.

Et c’est donc Arteta qui s’est présenté devant la presse après la rencontre pour enterrer une bonne fois pour toutes le « différend » entre les deux entraîneurs. Contrairement à la dernière confrontation, lorsqu’il avait encore balayé les propos de Hürzeler d’un commentaire sarcastique en les tournant quelque peu en ridicule, l’Espagnol n’avait samedi que de l’estime et des éloges pour son homologue.

« Je suis ici pour donner mon avis, me tenir aux côtés de mon club et tirer le meilleur de mes joueurs. Ce qu’il y a eu est terminé. C’est du passé. J’ai un immense respect pour Fabian et pour ce qu’il a accompli. Ce que Brighton réalise comme club sous ses ordres est tout simplement remarquable », s’est enthousiasmé Arteta.