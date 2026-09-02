Lecce confirme : « Des contacts avec l’AC Milan pour Tiago Gabriel, voici pourquoi cela ne s’est pas fait »

Stefano Trinchera, responsable du secteur technique de Lecce, s’est exprimé en conférence de presse pour faire le point à la fin du mercato : « Cette conférence vient clore un mercato intense et compliqué. Un mercato long de deux mois complique la vie de tout le monde. Je suis content parce que des joueurs sont arrivés et correspondent bien à nos besoins et à notre modèle de jeu. Ce sont des objectifs que nous voulions très fortement. Je remercie le club, le président Sticchi Damiani, qui nous a énormément soutenus. Il m’a facilité la tâche dans toutes les situations délicates. Je suis content de tout ce que nous avons fait ces derniers mois, et aujourd’hui nous nous jetons à corps perdu dans la gestion du quotidien. Nous poussons aussi un soupir de soulagement pour ces distractions que le mercato apporte à nos joueurs. Nous avons fait des choses sensées. Nous avons réalisé un travail important sur les départs et l’exercice le plus difficile a été de retenir les joueurs clés. Cela n’a pas été facile. Nos joueurs recevaient des sollicitations tous les jours, j’ai tenu bon en pensant que cette équipe pouvait être améliorée avec trois ou quatre retouches pour élever le niveau. C’est ce qui s’est passé. Au-delà du désagrément lié à la situation de Banda et au transfert de Ramadani, pour neuf onzièmes l’équipe est la même que l’an dernier. Nous avons élevé le niveau, ensuite la parole revient au terrain. »





SUR TIAGO GABRIEL - « Nous le voulions très fortement, tout le monde en parlait. Les conditions n’étaient pas réunies pour conclure une opération avantageuse pour le club, nous sommes un club solide qui peut se permettre le luxe de ne pas vendre un joueur important. J’ai parlé avec lui et hier avec Jorge Mendes. Il y a une disponibilité maximale entre les parties. Nous étions convenus que nous discuterions du contrat à la fin du mercato s’il restait. J’ai aimé le post que le garçon a publié sur Instagram. C’est un garçon sérieux, mature et intelligent, il avait la possibilité de rejoindre un grand club qui aurait changé sa vie, mais ce n’était pas le bon moment. Maintenant, on repart avec la plus grande attention, dans un championnat où même les promus ont réalisé un mercato exceptionnel. Nous avons besoin de nous battre avec le bon état d’esprit et Tiago sera un protagoniste. »