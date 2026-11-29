Lecce-Atalanta sera diffusé en direct à la télévision et en streaming par DAZN Italia. Retrouvez ci-dessous la chaîne et le lien pour regarder le match en direct.

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Serie A - Journée 13 30 nov. 2026 - 12:30 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce reçoit l’Atalanta au stade Via del Mare pour la treizième journée de Serie A. Le match se joue le lundi 30 novembre à 18 h 30.

Lecce traverse une période difficile. Sur ses cinq derniers matches de championnat, le club a enregistré un seul nul et quatre défaites, dont la dernière, 3-0 contre la Lazio. À domicile, son unique victoire de la saison remonte à la mi-septembre contre Monza.

L’Atalanta reste sur deux remontées consécutives. Elle a fait match nul 4-4 contre l’Inter, puis battu le Borac Banja Luka 3-2 en Conference League après avoir été menée 2-0 jusqu’à la 86e minute.

En championnat, l’équipe de Maurizio Sarri n’a toutefois pas trouvé de régularité. Elle est douzième avec 15 points, tandis que Lecce occupe la quinzième place.

Sarri retrouve Nikola Krstovic, qui affronte son ancien club et traverse une excellente période, après avoir aussi marqué en Bosnie. Marco Carnesecchi reste en revanche absent, et Sportiello gardera encore les buts.

Eusebio Di Francesco cherche à prendre des points pour remonter au classement devant son public. Voici toutes les informations sur la chaîne TV, le streaming et l’horaire.

Nouvelles des équipes

Le Lecce d’Eusebio Di Francesco doit se passer de Santiago Pierotti et Mohamed Kaba, blessés. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze probable comprend Falcone dans les buts, Tiago Gabriel, Veiga, Gallo et Siebert en défense, Coulibaly et Maleh au milieu, puis Fofana, Geubbels, Fatah et N'Dri devant.

L’Atalanta de Maurizio Sarri est privée des blessés Isak Hien, Thomas Pompei, Odilon Kossounou et Marco Carnesecchi. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze probable comprend Sportiello dans les buts, Kolasinac, Bellanova, Scalvini et Zappacosta en défense, Ederson et Kessie au milieu, puis Zalewski, De Ketelaere et Elmas derrière Krstovic. D’éventuelles mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Lecce a terminé ses cinq derniers matches avec un nul et quatre défaites, sans victoire. Son dernier résultat est la défaite 3-0 contre la Lazio. Les autres revers sont survenus contre le Genoa (1-2), Frosinone (5-1) et la Juventus (0-2), tandis que le nul était un 1-1 face au Torino. Lecce a marqué 3 buts et en a encaissé 11.

L’Atalanta a obtenu deux victoires, deux nuls et une défaite. Son dernier match s’est soldé par un succès 3-2 sur le terrain du Borac Banja Luka en Conference League. Parmi ses autres résultats figurent le 4-4 contre l’Inter et la victoire 1-0 à Monza, tandis que son revers le plus lourd est le 0-3 contre Parme. L’Atalanta a inscrit 10 buts et en a encaissé 10.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation remonte au 6 avril 2026 en Serie A, avec une victoire 3-0 de l’Atalanta sur le terrain de Lecce. Sur les cinq rencontres prises en compte, l’Atalanta a gagné quatre fois et fait un match nul, sans jamais perdre. Elle a marqué 14 buts, contre 2 pour Lecce.

Classement

En Serie A, Lecce est quinzième au classement, tandis que l’Atalanta occupe la douzième place.