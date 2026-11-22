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L’international argentin Leandro Paredes a suscité une vive inquiétude en s’effondrant lors d’une interview télévisée en direct après le sacre de Boca Juniors en Copa Sudamericana. Le milieu de terrain venait de mener son équipe, en tant que capitaine, à une victoire 2-0 contre l’Atletico Mineiro lorsque l’incident s’est produit dans le tunnel du stade.

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Scène inquiétante dans le tunnel après le sacre en Copa Sudamericana

Les buts de Santiago Ascacibar et Miguel Merentiel ont assuré la victoire de Boca Juniors à l’Estadio Metropolitano, mais la joie a vite laissé place à l’inquiétude. Alors qu’il répondait aux questions de DSports en direct dans le tunnel, Paredes s’est effondré au milieu d’une phrase et est resté immobile au sol, sous les yeux d’un journaliste terrifié.

Les caméras ont aussitôt cessé de diffuser les images tandis que le personnel médical se précipitait au chevet du milieu de terrain de 32 ans. D’autres images ont montré Paredes pris en charge au sol, puis se redressant. Peu après, il était de nouveau debout, courait, saluait les supporters et soulevait le trophée.

Arruabarrena et Paredes donnent des nouvelles rassurantes après le malaise

La chaleur et l’humidité semblent avoir provoqué le malaise, survenu après que Rodolfo Arruabarrena a remplacé Paredes en seconde période. Expliquant pourquoi il avait fait sortir son capitaine, l’entraîneur a révélé que le milieu ne se sentait déjà pas bien pendant le match.

« Il a eu des vertiges vers la fin de la première mi-temps, a déclaré Arruabarrena. Il allait un peu mieux pendant la pause, mais après 10 minutes en seconde période, on voyait qu’il était en difficulté. Il a été très honnête et a demandé à être remplacé. Je n’ai appris que plus tard qu’il avait fait une deuxième chute. »

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Paredes a ensuite rassuré les supporters en donnant de ses nouvelles depuis une salle de soins sur Instagram : « On va bien. Allez Boca, aujourd’hui et pour toujours ! »

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Un sacre continental historique pour couronner le retour de Paredes dans son club formateur

Le média argentin La Derecho Diario a rapporté qu’une chute de tension avait provoqué son effondrement, même si le champion du monde s’est rapidement rétabli. Dans une deuxième publication sur Instagram destinée aux supporters, Paredes a minimisé l’incident : « Merci à tous pour vos messages, ce n’était qu’un étourdissement après avoir tourné autant de fois d’un coup. »

Ce sacre marque une étape majeure pour Paredes, qui a commencé sa carrière chez le géant de Buenos Aires avant de jouer en Italie au Chievo, à la Roma et à Empoli, de passer par le Zénith Saint-Pétersbourg et de remporter quatre titres de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Après un prêt à la Juventus et un deuxième passage à la Roma, il est rentré au pays pour mener Boca à son premier trophée international en 18 ans, ce qui en fait le club sud-américain le plus titré depuis 1960.

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Rapidement rétabli, Paredes reste tourné vers Boca malgré sa suspension avec l’Argentine

De retour immédiatement pour participer aux célébrations d’après-match, Paredes semble ne garder aucune séquelle de ce malaise. Si le sacre de son club met fin à 18 ans d’attente pour Boca sur la scène continentale, le milieu doit encore purger une suspension de 10 matches avec l’Argentine en raison de son comportement après la défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde .