Leandro Paredes se sent de plus en plus à l'aise dans ce milieu au PSG

Tuchel avait demandé plus d'agressivité de la part de l'Argentin. S'il n'a pas été parfait, il a montré sa volonté de bien faire, à Caen.

Caen-PSG : 1-2

Buts : Ninga (56e) - Mbappé (59e s.p., 87e).

Présent en conférence de presse pour la première fois ce vendredi, Leandro Paredes a pu s’exprimer et dresser un petit bilan au PSG depuis son arrivée : “Arriver dans une équipe avec autant de bons joueurs, ce n’est pas forcément évident, mais je crois que je peux avoir mon mot à dire grâce à mon travail et mes collègues au fil du temps”. Dans ce match face au Stade Malherbe, l’Argentin a montré qu’il s’adaptait de mieux en mieux à ses nouveaux coéquipiers, même s’il reste des domaines à améliorer.

L’appétence pour le but adverse de l’ancien joueur du Zenit n’est plus à prouver. Dans une rencontre où les montants ont été les adversaires les plus féroces des Rouge et Bleu (Paris a égalé le record de montants touchés en 1è période de match de Ligue 1 depuis 2006/2007, à quatre reprises), “Leo” a été le seul parisien à avoir trouvé le cadre dans la première demi-heure de jeu.

Sa qualité de passe, sa force, n’est plus à démontrer également, comme l’en atteste son ratio : 87% de passes réussies sur les 100 tentées. Il est le joueur sur le pré qui a le plus distribué, et le Parisien qui s'est le plus projeté vers l’avant avec ses 62 passes dans le camp adverse. Sa propension à passer le ballon entre les lignes l’a rendu dangereux à de nombreuses reprises, sur ses 121 ballons touchés (meilleur total de la rencontre).

S’il semble de plus en plus à l’aise avec le jeu proposé par Paris offensivement, il s’est également beaucoup engagé défensivement : il est le joueur de Tuchel qui a le plus taclé (4 au total), et pendant un long moment de la partie il pouvait se vanter d’être celui qui avait le plus récupéré de ballons (7), avant de se faire détrôner par Marquinhos dans les vingt dernières minutes (8). L’ancien joueur de la Roma met du rythme et n’hésite pas à aller chercher le ballon dans les pieds des Caennais.

Leandro Paredes n’avait pas su quoi répondre lorsque la question sur ce qu’il devait améliorer lui a été posée. Thomas Tuchel lui, avait répliqué : “Il peut s’améliorer physiquement, défensivement. Quand on perd le ballon, il peut être plus agressif pour défendre en avançant. Mais c’est notre style de jeu et il doit encore s’adapter". L’Argentin affiche 70% de duels gagnés mais l’on a pu le voir plus agressif. Son déchet important (21 ballons perdus, juste derrière Dani Alves et plus que Di Maria) sera sûrement sujet à discussion avec son coach.

Sabrina Belalmi, au Stade Michel-d'Ornano.