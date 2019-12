League Cup - Les deux Manchester et Leicester qualifiés

Manchester United, Manchester City et Leicester se sont imposés ce mercredi et complètent le tableau des demi-finales de League Cup.

Alors qu' a pris le meilleur, mardi, sur une jeune équipe de (5-0), les quarts de finale de se poursuivaient ce mercredi avec les trois autres affiches.

Oxford United- 1-3

Buts : Taylor (46e) ; Cancelo (22e), Sterling (50e, 70e).

Et le tenant du titre, Manchester City, est allé s'imposer sur le terrain d'Oxford United, club de League One (troisième division) grâce notamment à un doublé de Raheem Sterling, capitaine du soir (1-3). Pep Guardiola avait décidé de faire tourner son équipe au coup d'envoi et c'est Joao Cancelo, arrivé l'été dernier de la , qui ouvrait son compteur but en pour l'ouverture du score (22e).

Oxford revenait dès le retour des vestiaires grâce à un but de Taylor (46e), mais Sterling faisait la différence pour les Citizens (50e, 70e). Ces derniers pourront continuer de défendre leur titre dans une compétition où le leader de , Liverpool, ne pourra plus leur faire d'ombre.

-Colchester United 3-0

Buts : Rashford (51e), Jackson csc (56e), Martial (61e)

La ville de Manchester était à la fête puisque Manchester United l'a également emporté sur sa pelouse face à Colchester (League two, quatrième division). Là aussi, Ole Gunnar Solskjaer avait décidé de laisser plusieurs titulaires habituels au repos mais Anthony Martial et Marcus Rashford étaient pour leur part titulaires.

L'international anglais ouvrait d'ailleurs le score (51e), avant que son homologue tricolore ne marque le troisième but de son équipe dix minutes plus tard. Entre temps, Jackson avait marqué contre son camp (56e) au coeur de dix minutes qui auront suffi aux Red Devils pour faire la différence.

L'article continue ci-dessous

-Leicester (2-2, 2-4 aux tab)

Buts : Davies (70e), Baines (90e+1) ; Maddison (26e), Evans (29e)

Enfin, dans la dernière rencontre de la soirée, il aura fallu attendre les tirs aux buts pour départager Everton - en bien meilleure forme depuis la prise de fonctions de Duncan Ferguson - et un Leicester en grande forme depuis de longues semaines. Et à ce petit jeu-à, ce sont les Foxes qui ont eu le dernier mot (2-2, 2-4 aux tab).

Les Foxes menaient de deux buts à Goodison Park grâce à Maddison (26e) et Evans (29e), avant de voir les Toffees revenir par Davies (70e) puis Baines (90e+1). En vain.