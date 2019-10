League Cup - Jürgen Klopp (Liverpool) menace de sécher les quarts de finale !

La Coupe du monde des clubs se disputera en même temps que les quarts de finale de League Cup, et l’entraîneur de Liverpool ne digère pas.

Quand Jürgen Klopp est énervé, le technicien allemand ne lâche pas l’affaire si facilement. Après la victoire complètement folle de Liverpool face à Arsenal (5-5, 5-4 t.a.b), en huitièmes de finale de la , l’ancien coach de Dortmund avait pourtant des raisons d’être heureux.

En effet, son équipe a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale malgré une équipe remaniée et il n’y a eu aucun blessé à déplorer. Alors, pourquoi diable Klopp n’avait-il pas le sourire aux lèvres après le coup de sifflet final ?

Le calendrier dans le viseur de Klopp

Pour connaître la raison de son courroux, il convient de se référer au calendrier, toujours compliqué pour l’équipe qui a remporté la Ligue des Champions la saison précédente. En effet, les champions d’Europe vont devoir partir défendre le continent au à la mi-décembre.

Problème, les quarts de finale de la League Cup se disputeront au même moment…

Klopp : "Nous ne serons pas les victimes de ce problème"

"S’ils ne parviennent pas à trouver une date convenable, et je ne parle pas du jour de Noël à 15 heures, nous ne jouerons pas notre match et notre adversaire sera qualifié directement. Nous ne serons pas les victimes de ce problème. Je pense que les gens de la devaient avoir très envie, devant leur télé, qu' passe, ce soir. Désolé, les gars !", a notamment déclaré Klopp une fois la fin du match sifflée.

En plus du tour préliminaire lors du Mondial des clubs, les Reds devront certainement disputer les demi-finales, programmées les 17 et 18 décembre, et probablement la finale dès le 21 décembre. Bien malin celui qui parviendra à trouver une solution…