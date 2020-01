League Cup - De Bruyne : "Nous avons travaillé notre plan de jeu 15 minutes seulement"

Les hommes de Pep Guardiola l'ont emporté à Old Trafford grâce à un excellent plan de jeu pour prendre le contrôle en première période.

a passé un quart d'heure seulement à mettre au point son plan tactique qui a détruit son voisin en demi-finale aller de la , a révélé Kevin De Bruyne.

City aurait pu avoir un avantage encore plus grand après une première mi-temps complètement dominée, qui l'a vu dominer une équipe d'Ole Gunnar Solskjaer incapable de répondre à ses mouvements et à ses passes millimétrées.

Guardiola a commencé de manière surprenante sans attaquant, laissant Sergio Agüero et Gabriel Jesus sur le banc et utilisant De Bruyne et Bernardo Silva comme faux neuf, oscillant entre l'attaque et le milieu de terrain. Bien que City ait déjà joué dans ce système en de rares occasions dans le passé, l'international belge De Bruyne a déclaré qu'ils n'ont découvert qu'ils utiliseraient cette stratégie que le matin du match.

"Nous avons fait 15 minutes ce matin - c'est à peu près tout" a affirmé le Belge. "[Lundi] nous ne nous sommes pas entraînés comme ça, puis [hier] matin (mardi) nous l'avons fait.

"Mais ce n'est pas comme si nous ne l'avions jamais fait auparavant, nous l'avons déjà fait parfois contre des équipes qui préfèrent jouer en un contre un - Cardiff, United et je pense Barcelone la première année. Nous l'avons donc fait plusieurs fois."

L'article continue ci-dessous

Une réponse cinglante à la défaite en championnat contre ces mêmes Red Devils fin novembre, quand les Skyblues avaient subi la vitesse de Rashford et Martial. "Je pense que nous connaissons leurs points forts et qu'ensuite vous essayez de limiter les erreurs au maximum", a poursuivi De Bruyne.

"En contre, ils sont très dangereux. Je pense qu'ils sont plus dangereux quand ils jouent de cette façon que quand ils ont le ballon. Je pense que nous les avons très bien pressés et que nous avons bien gardé le ballon. Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions en première mi-temps, la deuxième mi-temps peut-être un peu moins, mais nous avons bien fait.

"Ce n'est pas fait parce que je ne pense pas que la règle des buts à l'extérieur soit là, donc évidemment, ils n'ont besoin que d'en marquer deux, donc c'est possible. Mais je préfère commencer avec un avantage de 3-1 plutôt qu'un autre score, évidemment."