League Cup, Chelsea - Frank Lampard : "C'est une compétition que nous valorisons"

En conférence de presse, l'entraîneur des Blues a prévenu : il faudra compter sur un Chelsea déterminé à bien figurer en League Cup cette saison.

Arrivé cet été sur le banc de , Frank Lampard, ancienne légende du club en tant que joueur, réalise des débuts remarqués au poste d'entraîneur. En , ses Blues, pourtant rajeunis suite à l'interdiction de recrutement dont le club a fait l'objet cet été, pointent à la 4ème place du classement, à seulement deux points de , deuxième. Mercredi, Chelsea affrontera , pour le compte des 8es de finale de .

Présent en conférence de presse à la veille de cet affrontement de prestige, l'entraîneur des Blues était présent en conférence de presse. L'occasion pour lui d'afficher sa satisfaction suite aux dernières sorties de ses protégés.

"C'est une compétition que nous valorisons"

"Nous nous améliorons. C’est l’essentiel dans le football. C’est ce à quoi nous aspirons depuis le début de la pré-saison et ce qui est vraiment plaisant, c’est de voir de bons signes dans ces sept victoires. Il y a beaucoup de choses qui nous plaisent et beaucoup de choses que nous pouvons continuer à améliorer. C'est bien. Je ne veux pas me laisser emporter - le football vous mordra toujours si vous le faites. Mais les améliorations que nous obtenons devraient nous inciter à continuer à travailler et à en rechercher davantage", a analysé Frank Lampard, avant d'évoquer les Red Devils, eux qui vivent une saison mouvementée.

"Je ne veux pas trop parler de United (...) Il n'est pas intéressant de se concentrer sur Manchester United, mis à part le fait de dire qu'il s'agit d'une équipe composée des meilleurs joueurs. Quand on pense à ce qu’ils ont recruté cet été, ce sont trois très bonnes signatures pour beaucoup d’argent. Les joueurs du club sont déjà de bons joueurs et cela peut être difficile pour nous tous. (...) Je ne pense pas que nous devrions nous concentrer uniquement sur cette période de 10 matchs. Si je ne pense pas que les gens devraient être trop enthousiastes à propos de ce que nous faisons, je pense que nous ne devrions pas être trop critiques vis-à-vis des autres clubs".

Mesuré et lucide, l'entraîneur de Chelsea n'a pas caché son désir de remporter la compétition. "Une journée à Wembley pour les fans est quelque chose que je ne prends jamais à la légère. Nous ne devrions pas le faire. Donc, oui, pour toute l'équipe et pas seulement pour les jeunes garçons, je pense que c'est une compétition que nous valorisons. Je l'ai fait en tant que joueur et nous allons tout donner", a promis le technicien. Un discours que devraient apprécier les supporters.