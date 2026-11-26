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Les marques de solidarité avec les victimes du terrible incendie survenu sur le périphérique, dans le quartier d'Al-Warraq, se multiplient. Le Zamalek a annoncé avoir saisi la Confédération africaine de football (CAF) afin de demander l'observation d'une minute de silence avant le match contre le Club Africain, prévu samedi soir. De son côté, le Conseil des ministres a fait état de dons d'un montant de 30 millions de livres égyptiennes, versés par trois hommes d'affaires pour soutenir les familles des victimes et les blessés.

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Le drame s'est produit mercredi soir, lorsqu'un incendie s'est déclaré sur le périphérique, dans le quartier d'Al-Warraq. Un camion transportant des produits pétroliers a pris feu et les flammes se sont propagées à plusieurs autres véhicules, causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Les services de la protection civile et des ambulances ont dû intervenir pour maîtriser la situation et transporter les blessés vers les hôpitaux.

L'initiative du Zamalek se veut une marque de solidarité du club envers les familles des victimes de cet accident survenu mercredi, qui a fait un grand nombre de morts et de blessés. Le club a ainsi demandé l'observation d'une minute de silence à la mémoire des défunts avant le coup d'envoi de son match face au Club Africain, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Dans un communiqué officiel, le Zamalek a confirmé avoir adressé une demande officielle à la Confédération africaine de football et attendre une réponse quant à l'autorisation d'observer une minute de silence avant le début de la rencontre, afin de s'associer à la douleur des familles des victimes et de leur présenter ses condoléances dans cette épreuve.

Le Zamalek a également exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées dans l'accident, soulignant que son initiative s'inscrit dans une démarche de solidarité et de soutien envers les personnes touchées en ces moments difficiles.

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Yassin Mansour fait un don de 10 millions de livres égyptiennes

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Par ailleurs, le Conseil des ministres a annoncé avoir reçu des dons d'un montant de 30 millions de livres égyptiennes de la part de trois hommes d'affaires, dans le cadre des initiatives lancées par des représentants du monde des affaires pour soutenir les familles des victimes et les blessés de l'incendie survenu sur le périphérique, dans le quartier d'Al-Warraq.

Dans un communiqué officiel, le conseiller Mohamed Adel, porte-parole officiel de la présidence du Conseil des ministres, a précisé que Hisham Talaat Moustafa, l'ingénieur Ahmed Ezz et Yassin Mansour, vice-président d'Al Ahly, ont chacun versé 10 millions de livres égyptiennes, portant le montant total des dons à 30 millions, dans le but de soutenir les familles touchées et de contribuer à atténuer les conséquences de l'accident.

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Le porte-parole a indiqué que ces initiatives s'inscrivent dans les efforts d'intervention rapide visant à appuyer l'action de l'État en faveur des familles des victimes et des blessés, face aux conséquences humaines d'un accident qui a suscité une vive émotion.

De son côté, le Premier ministre, le docteur Mostafa Madbouly, a remercié les trois hommes d'affaires pour leur initiative et chargé le ministère de la Solidarité sociale de remettre les dons à leurs bénéficiaires parmi les familles des victimes et les blessés, afin de garantir que l'aide parvienne bien aux personnes touchées.

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Le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 31 morts et 26 blessés. Au total, 39 ambulances ont été mobilisées pour faire face à l'accident et transporter les blessés afin qu'ils reçoivent les soins nécessaires, les cas restant suivis dans les hôpitaux.