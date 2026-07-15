Le Zamalek annonce avoir classé la plainte de Zizo… et le père du joueur réagit

Le club du Zamalek a annoncé avoir reçu une notification officielle de la Fédération égyptienne de football, indiquant que la commission des affaires des joueurs avait décidé de classer sans suite la plainte déposée par son ancienne star Ahmed Mostafa « Zizo » contre la « Forteresse blanche ». Le père du joueur a toutefois immédiatement réagi en annonçant un recours devant le Tribunal arbitral du sport.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé avoir été notifié par la Fédération de la décision de la Commission des affaires des joueurs, rendue après examen des pièces fournies par les deux parties et ayant conduit au classement de la plainte.

Le joueur avait saisi la Fédération pour obtenir le paiement des sommes que le club lui devait, après avoir quitté les « Blancs » à l’issue de son contrat, en été 2025, pour rejoindre Al-Ahly en tant que joueur libre.

En parallèle, le Zamalek avait déjà déposé une plainte contre le joueur pour ses absences répétées aux entraînements lors des derniers mois de son contrat.

L’entourage du joueur a aussitôt réagi : Mostafa Zizo, père et agent de l’international égyptien, a annoncé un recours officiel auprès de la Commission des affaires des joueurs, jugeant la décision « incompréhensible ».

Dans une déclaration exclusive accordée au site égyptien « Yalla Kora », le père de Zizo a affirmé : « Nous ferons appel de la décision de la Fédération égyptienne de football, puis nous saisirons le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour faire valoir l’intégralité des droits du joueur. »

Il a rappelé que la plainte avait été déposée le 8 avril 2025, qu’une audience avait été fixée en septembre de la même année et que la décision devait initialement être rendue en novembre, avant d’être reportée. Le mandat de la Commission des affaires des joueurs s’est ensuite achevé sans jugement, ce qui a conduit la famille à être prise de court par le classement sans suite.

Il a par ailleurs dénoncé les prétentions financières du club, affirmant que Zamalek réclamait 60 millions de livres égyptiennes au motif que Zizo était apparu dans une émission télévisée et une publicité, alors que la part éventuelle due au club n’excède pas 20 %, selon ses calculs.

Il a conclu en assurant que le joueur ne renoncerait pas à ses droits et qu’il irait jusqu’au Tribunal arbitral du sport si nécessaire.

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