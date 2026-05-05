Le Willem II fait un pas de plus vers la promotion en Eredivisie après sa victoire face à un RKC Waalwijk réduit à dix

Mardi soir, le Willem II a fait un pas décisif vers le prochain tour des play-offs du Keuken Kampioen. Les Tilburgeois ont remporté le derby brabançon face au RKC Waalwijk sur le score de 1-0 et peuvent valider leur qualification samedi (16h30).

La rencontre a toutefois été assombrie par le décès tragique de la petite fille de Mounir El Allouchi, milieu de terrain du Willem II. Le joueur, attendu à un quart d’heure de la fin, a reçu un touchant hommage à la 20e minute, en référence à son numéro de maillot.

La première période, peu spectaculaire, n’a offert que quelques occasions isolées pour le RKC et Willem II, sans véritable danger pour les gardiens. Ryan Fage a bien tenté une belle frappe, mais Thomas Didillon-Hödl n’a pas eu à intervenir.

La seconde période s’est avérée bien plus animée devant les deux buts. Dès la 47^e minute, Devin Haen, visiblement diminué, a alerté Yanick van Osch, qui a repoussé sa tentative.

Au bout d’une heure, la rencontre bascule : Jesper Uneken tacle tardivement et reçoit un deuxième avertissement. Trois minutes plus tard, Willem II ouvre le score lorsque Godfried Roemeratoe, sous pression, dévie un corner dans ses propres filets (0-1).

Haen a cédé sa place à El Allouchi à vingt minutes du terme ; le milieu, accueilli par une ovation, a immédiatement porté le danger et a obligé la défense waalwijkienne à repousser in extremis sa frappe en direction du coin opposé.

Réduit à dix, le RKC a ensuite contenu les assauts adverses, mais, battu 0-1, il aura fort à faire au stade Koning Willem II, d’autant qu’il devra se passer de son pilier Uneken.