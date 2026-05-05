Le Willem II adresse un immense remerciement au RKC pour son magnifique geste envers Mounir El Allouchi : « Nous leur tirons notre chapeau. »

John Stegeman a adressé ses remerciements aux supporters du RKC Waalwijk pour leur magnifique geste envers Mounir El Allouchi, milieu de terrain du Willem II. Alors que le joueur de Tilburg venait de perdre sa fille à naître, la 20e minute du match des play-offs du Keuken Kampioen a été marquée par une ovation émouvante.

Ce drame a plané sur le derby brabançon, mais l’hommage des Waalwijkois est resté magnifique : à la 20e minute, en écho au numéro de maillot d’El Allouchi, ils ont applaudi et chanté pour le milieu du Willem II, tandis que plusieurs banderoles étaient déployées.

« J’ai dit deux choses après le match », a déclaré Stegeman à ESPN après la victoire 0-1 de Willem II. « Que je suis très fier de Mounir d’avoir été là aujourd’hui, et qu’il nous a aidés. Parce que je pense que ce n’est pas très courant, dans une vie. Je suis donc très impressionné par cela. »

Il salue aussi le public waalwijkais : « Le football peut être aussi beau que ça, et c’est comme ça qu’il doit être. J’avais la chair de poule. J’étais plus proche des larmes que du rire. »

« Le sport unit. Malgré nos quinze kilomètres d’écart, les fans du RKC ont fait preuve d’un immense respect envers notre peine et nos propres supporters. »

« Un immense respect pour les supporters du RKC. Avant le match, le capitaine est venu avec un bouquet de fleurs pour Mounir dans les vestiaires ; un geste magnifique. »

« Le football, c’est aussi ça : une beauté qui transcende les polémiques. Le public du RKC l’a démontré ce soir. Je m’en trouve profondément admiratif », a conclu Stegeman.