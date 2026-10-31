Le VVV-Venlo remporte le derby limbourgeois et s’installe à une impressionnante deuxième place en Keuken Kampioen Divisie

Le VVV-Venlo a signé samedi une nouvelle victoire en Keuken Kampioen Divisie. L’équipe de l’entraîneur Marinus Dijkhuizen a remporté le derby limbourgeois face au MVV Maastricht (1-2) et occupe ainsi provisoirement la deuxième place du championnat. Le MVV est dixième.

Le VVV a frappé deux fois en fin de première période. Ismail Oulad M'Hand a lancé Mattheos Tsigkas d’une belle passe en profondeur, et le Grec de 19 ans a conclu d’un superbe lob : 0-1.

Dans le temps additionnel de la première période, les supporters venus soutenir le VVV ont pu exulter à nouveau. Lars de Blok (surnommé « Blokerto Carlos ») a déposé un corner sur la tête d’Eanna Clancy, qui a marqué : 0-2.

Le MVV n’a pas abandonné et est revenu dans le match en seconde période. Lennerd Daneels a transformé son penalty, donnant enfin aux supporters du MVV une raison de se réjouir.

Le VVV a vacillé en fin de match, mais malgré plusieurs situations dangereuses, le MVV n’est pas parvenu à arracher un résultat. Le VVV se remet ainsi parfaitement de son élimination en Coupe face au Vitesse en milieu de semaine (0-2).