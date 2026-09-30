Le voyage le plus suivi au monde : les détails du départ de Cristiano du Danemark vers l'Espagne

Un rapport de presse a évoqué, ce mercredi, le voyage de Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, du Danemark vers l'Espagne, à bord de son jet privé, après avoir quitté le rassemblement du Portugal.

Ronaldo a quitté le stade Parken, dans la capitale danoise Copenhague, ce mercredi, à bord d'une voiture de la Fédération portugaise de football, au moment où tous ses coéquipiers, à l'exception de Francisco Conceição, avaient commencé à fouler la pelouse.

Cette décision surprise est intervenue après la conférence de presse tenue par Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, au cours de laquelle il a évoqué la situation de Ronaldo, précisant qu'il ne débuterait pas le match face au Danemark et qu'il ne changerait pas ses choix tactiques pour un seul joueur.

Le journal « Marca » a affirmé que le voyage de Ronaldo à bord de son jet privé était devenu le vol le plus suivi au monde.

Il a expliqué que le jet privé avait effectivement décollé de Madrid après 19h30, heure espagnole (20h30, heure du Caire et de La Mecque), soulignant que le vol était devenu le plus recherché et le plus suivi sur le site Flight Radar 24.

Il a poursuivi : « Plus de 7 500 personnes ont suivi minute par minute le système de géolocalisation par satellite (GPS) de l'avion de Ronaldo, un Bombardier Global Express XRS. »

Les plans de Cristiano Ronaldo étaient clairs après son départ du Parken de Copenhague, sans s'entraîner avant le match de Ligue des Nations entre le Danemark et le Portugal : prendre son jet privé et voyager jusqu'à Madrid.

Son avion devrait atterrir dans la capitale danoise à 22h20, heure espagnole, tandis que le vol retour vers Madrid débutera vers 23h15, avec un atterrissage du « Don » en Espagne après 2h00 du matin (3h00, heure du Caire et de La Mecque).