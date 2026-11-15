Le Vitesse laisse filer un point et « doit avoir terriblement honte » après sa défaite face au MVV

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Le MVV a battu Vitesse 2-1 à domicile dimanche après-midi. Grâce à cette victoire, l’équipe d’Andries Jonker occupe désormais la septième place de la Keuken Kampioen Divisie. Vitesse reste onzième.

La première grosse occasion du match a été pour les visiteurs. Naoufal Bannis a pu frapper librement dans la surface, mais son tir, beaucoup trop faible, a été facilement capté par Hugo Wentges.

Les deux équipes se sont ensuite procuré quelques petites occasions, sans créer de véritable danger, jusqu’à la 26e minute.

Le défenseur de Vitesse Luuk Wouters s’est laissé écarter trop facilement sur un long ballon venu de l’arrière. Noa el Hamdaoui a pu centrer pour Olivier Dumont, qui a conclu d’une belle frappe dans le petit filet opposé : 1-0.

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La seconde période a démarré très lentement à Maastricht. Il a fallu attendre la 65e minute pour voir le premier véritable danger.

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Finn Dicke a devancé tout le monde sur un corner et a placé une tête vers le poteau opposé, mais le ballon a heurté le montant.

Quelques instants plus tard, Vitesse a de nouveau retenu son souffle. Le remplaçant Nino Zonneveld a taclé Elias Sierra dans la surface. Heureusement pour les visiteurs, l’arbitre n’a pas sifflé.

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À dix minutes de la fin, l’entraîneur de Vitesse Rüdiger Rehm a fait entrer Alexander Büttner. Dès son premier ballon, celui-ci a adressé un centre devant le but à Zonneveld, qui a conclu avec brio : 1-1.

Vitesse n’a pas eu longtemps le temps de savourer son égalisation. La première attaque des Maastrichois après ce but a fait mouche. Sierra a marqué d’une frappe lointaine : 2-1.

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Après le match, les supporters venus d’Arnhem étaient en colère contre les joueurs. « Vous devriez avoir honte », pouvait-on entendre chanter depuis le parcage visiteurs.