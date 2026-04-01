Le virus de l'arrêt international... Un coup dur pour Liverpool avant le match contre Manchester City

Liverpool a subi un coup dur avec la blessure d'un de ses joueurs, à la veille de son match contre Manchester City, samedi soir, en quarts de finale de la FA Cup.

Cette blessure survient à un moment crucial de la saison, alors que Liverpool se bat pour décrocher une place dans le top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Liverpool occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League avec 49 points, à 5 points d'Aston Villa, quatrième.

L'équipe de Liverpool s'est également qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions et se prépare à affronter le Paris Saint-Germain, tout en cherchant à poursuivre son parcours en Coupe d'Angleterre.

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Le coup dur est survenu avec la blessure du latéral droit Jérémy Frimpong, survenue mardi lors d'un match amical avec la sélection néerlandaise contre l'Équateur, qui s'est soldé par un match nul (1-1).

Frimpong est entré en jeu en deuxième mi-temps à la place de son coéquipier de Liverpool Cody Gakpo, mais il a dû quitter le terrain après seulement 13 minutes en raison de sa blessure.

Frimpong s'est dirigé vers le tunnel menant aux vestiaires, visiblement déçu, ce qui inquiète l'entraîneur des Reds, Arne Slot.

Ronald Koeman, l'entraîneur de l'équipe nationale néerlandaise, a commenté la blessure de Frimpong après le match en déclarant : « C'est un coup dur, Jérémy (Frimpong) a subi une blessure grave et nous avons dû le remplacer. »

Il s'agit de la troisième blessure de l'international néerlandais cette saison, ce qui a affecté sa régularité lors de sa première saison avec Liverpool.

Elle survient également au moment où l'autre arrière droit, Conor Bradley, est blessé, ce qui pourrait pousser Slott à aligner Dominik Szoboszlai au poste d'arrière droit face à Manchester City, et à se priver de ses services au milieu de terrain.