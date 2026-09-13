Le vieux refrain du BVB : le Borussia Dortmund continue de gagner avec un football limité dans le contenu

Cinq matches officiels, cinq victoires, trois clean sheets, meilleur départ en Bundesliga depuis 2015 : Borussia Dortmund tourne actuellement à plein régime. Le visage affiché jusqu’ici par les Westphaliens dans cette saison à peine commencée ressemble à celui de l’an dernier : le BVB est difficile à battre, la défense tient bon, et devant, l’équipe se montre efficace. Il y a certainement plus agréable que de devoir disputer un match de football contre la troupe de l’entraîneur Niko Kovac.

Il est encore très tôt dans cette saison, si bien qu’il ne faut pas trop s’attarder sur le pour et le contre de la situation décrite. Beaucoup de choses peuvent encore se produire, beaucoup peuvent encore évoluer, et il faudra davantage de matches disputés avant de pouvoir formuler une évaluation vraiment fondée.

Ce que l’on peut toutefois déjà constater, c’est que Dortmund reste, sur le plan du jeu, coincé dans le désormais bien connu dilemme Kovac. Sur ce point, la mission confiée à l’entraîneur avait été clairement formulée par l’ensemble de ses dirigeants avant le début de saison. « Bien sûr, nous voulons aussi franchir un cap », a déclaré le directeur général sportif Lars Ricken. Son collègue Carsten Cramer s’exprimait ainsi : « Le travail et le spectacle doivent se compléter, nous voulons mettre l’accent dans ce domaine. »

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Le BVB supérieur face à Paderborn ? « Je ne l’ai pas du tout vu comme ça »

Jusqu’à présent, ni l’un ni l’autre n’ont encore été atteints. Certes, le BVB a réalisé un mercato estival prometteur et a également recruté Joey Veerman, un joueur capable dans l’axe de briser le U habituel de Kovac dans la progression du jeu et d’apporter davantage de variété. Mais jusqu’ici, la construction du jeu, peu inspirée, ne s’en est pas encore trouvée structurellement améliorée, et ce indépendamment des différentes compositions d’équipe ou des séquelles d’un match de Ligue des champions.

Pourquoi le BVB avait-il été si supérieur ? C’est la question posée samedi après-midi à Ralf Kettemann après le 0-3 subi par son Paderborn au Signal Iduna Park sur Sky. L’entraîneur du promu a alors donné la bonne réponse : « Je ne l’ai pas du tout vu comme ça. » Pour Kettemann, la différence entre les deux équipes s’est faite dans l’efficacité dans le dernier tiers.

Cette analyse était elle aussi correcte. Le SCP, jusque-là et toujours muet offensivement, a affiché face au Borussia un schéma de jeu plus abouti et un plan clairement visible avec et sans ballon. À la pause, les visiteurs menaient dans les statistiques des ballons touchés dans la surface adverse, 15 à 8, ainsi que pour les tirs dans la surface, 5 à 1.

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Le BVB manque toujours d’une idée de jeu exécutée collectivement

Dortmund menait pourtant 1-0, parce qu’une contre-attaque bien menée (!), favorisée par une erreur dans la défense de Paderborn, avait suffi. À part cela, le BVB a eu beaucoup de mal à se sortir, dans le jeu, du marquage individuel des Ostwestfalen et à amener le ballon de manière structurée vers le but adverse. Les distances de passe étaient souvent tout simplement trop grandes pour cela.

Avec le ballon, les Westphaliens manquent donc toujours d’une idée exécutée collectivement. C’était déjà le cas lors des rencontres précédentes, lorsque le joueur créatif Konstantinos Karetsas n’était pas absent comme samedi. Résultat : face à un promu, le BVB n’a exercé aucune domination dans le jeu, à aucun moment de toute la rencontre. À la place, l’équipe de Kovac continue de vivre de sa qualité individuelle, comme l’ont notamment souligné les deux superbes buts du joker Felix Nmecha pour fixer le score final.

« Je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur match. Nous avons de nouveau trouvé un moyen de gagner. C’est un bon signe, mais nous nous sommes compliqués la tâche, surtout dans le dernier tiers. C’est quelque chose que nous devons améliorer », a déclaré Ethan Nwaneri. « C’était une victoire au forceps, ils n’ont pas bien joué. Pendant de longues périodes, ils ont eu énormément de mal à percer les Paderbornois, qui ont aussi eu beaucoup du jeu en seconde période », a analysé l’expert de Sky Dietmar Hamann.

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Le vieux refrain du BVB : un football limité sur le fond

Le fait que cela ait été le cas devrait bel et bien inquiéter les Borussen. Dans de nombreuses phases des 45 dernières minutes, Dortmund n’est pas parvenu, malgré le nouveau métronome Veerman et l’entrée en jeu ultérieure de Nmecha, à calmer le match. L’équipe a certes joué le 2-0 et s’est procuré des occasions en ce sens, mais celui-ci n’est d’abord pas venu. À la place, Paderborn a à plusieurs reprises senti l’égalisation autour de la surface de Dortmund.

C’est le vieux refrain : c’est précisément sur ce point que le BVB doit urgemment progresser, c’est là que Kovac doit impérativement faire évoluer l’équipe. Si cela ne se produit pas, le résultat devrait être le même que la saison passée : un football qui garantit victoires et points avec une régularité constante, mais qui apparaît à ce point limité sur le fond que face à des adversaires d’un niveau équivalent ou supérieur, le plafond est vite atteint.

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BVB : cinq matches, cinq victoires, mais toujours pas de spectacle

Du spectacle tant cité, en tout cas, on n’a encore rien vu dans les matches disputés jusqu’ici. Car il ne s’agit évidemment pas de scénarios brouillons comme lors de la victoire 3-2 à Hoffenheim, où l’on n’a rien vu du BVB pendant 60 minutes et où, malgré une montée en puissance après avoir été mené 0-2, l’équipe s’est imposée à la fin de manière très flatteuse. Ni non plus de la passivité collective mardi dernier après l’ouverture du score contre Villarreal. Il s’agit de prestations dominantes, débordantes de classe dans le jeu, de maturité tactique, de confiance en possession et de menace constante devant le but.

D’ici là, Kovac a encore beaucoup de travail devant lui. Il continuera à disposer de temps et d’occasions pour y parvenir. Le grand nombre de victoires plaide sans ambiguïté en sa faveur et constitue, dans le football, la monnaie la plus importante. Aussi contre Paderborn. Surtout lorsqu’on garde cette statistique à l’esprit : avec ce succès contre le SCP, le BVB n’a remporté que son 38e match (sur 61) contre un promu depuis 2012/13. Le Bayern Munich a gagné 53 de ses 60 duels de ce type.

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