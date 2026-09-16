Le FC Barcelone est sorti de sa réserve pour clarifier publiquement sa position, à quelques jours de la cérémonie tant attendue du Ballon d'Or à Londres. Après le soutien du président Joan Laporta, du directeur sportif Deco et de l'entraîneur Hansi Flick, c'est au tour du vice-président sportif Rafa Yuste d'affirmer haut et fort que Lamine Yamal est incontestablement le plus méritant pour le Ballon d'Or.

Yuste a assuré, lors d'un déjeuner qui l'a réuni avec le président et les dirigeants du Racing Santander, que la candidature de Lamine Yamal n'est pas une simple faveur, mais bien un mérite sur le plan sportif et personnel, et ce avant la cérémonie qui se tiendra le 26 octobre prochain dans la capitale britannique, Londres.

Le vice-président du Barça a déclaré, dans des propos forts rapportés par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « J'ai aimé que Lamine réclame le Ballon d'Or ; c'est le meilleur joueur du monde. »

Il a ajouté : « Pour moi, il n'est pas seulement le joueur le plus énigmatique du monde du football, mais il offre en plus un spectacle époustouflant à tous, il est décisif, sans oublier les titres qu'il a remportés à cet âge. Et je le dis en toute sincérité. »

Yuste a poursuivi en saluant la personnalité de son jeune joueur : « Je suis très heureux qu'il l'ait déclaré ; cela signifie qu'il est engagé envers lui-même et envers ce qu'il offre au monde. Je le répète, il n'a que 19 ans, et il sait qu'il le mérite. Cela révèle un côté de sa personnalité, un côté très marquant compte tenu de son âge. »

Avec cette déclaration, le consensus au sein des coulisses du Camp Nou devient total : tout le monde, du président à l'entraîneur, s'accorde à dire que le Ballon d'Or doit revenir à la pépite du Barça.

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Un message avant le duel face au Racing

Concernant le match tant attendu ce soir, mercredi, contre le Racing Santander, Yuste s'est montré optimiste quant à la poursuite de l'excellente série de résultats du club catalan.

Il a conclu : « Nous devons avancer étape par étape, et nous allons tenter aujourd'hui de continuer à gagner avec toute l'humilité et l'effort nécessaires. »