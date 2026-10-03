Khaled El-Derendaly, vice-président de la Fédération égyptienne de football, a levé le voile sur les coulisses de la crise qui a marqué le déplacement de l'Égypte pour affronter le Soudan du Sud (5-0), lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

El-Derendaly, qui dirigeait la délégation, a déclaré dans des propos télévisés à la chaîne « On Sport » : « Il n'y a pas eu de dépassement direct de la part du staff technique de la sélection égyptienne, mais il y a eu une erreur administrative et organisationnelle ; le staff technique et les joueurs sont arrivés en retard à l'aéroport, alors qu'ils étaient censés, selon le protocole, me saluer en tant que chef de la délégation avant le départ. »

Il a poursuivi : « J'ai reçu un message implicite de Hossam et Ibrahim Hassan, adressé à la fédération, et nous avons passé tout le vol chacun de son côté. »

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Il a enchaîné : « Diriger la délégation représente le nom de l'Égypte, c'est pourquoi j'ai évité tout problème à ce moment-là et j'ai géré la situation avec beaucoup de calme. Dès notre arrivée, j'ai organisé toutes les questions logistiques, et même dans la salle de restauration, j'ai séparé la salle des joueurs et du staff technique de celle réservée à la fédération et aux invités. Il n'y a eu aucune discussion entre moi et le staff technique après le match contre le Soudan du Sud. »

El-Derendaly a ajouté : « Je connais parfaitement les missions et les devoirs du chef de délégation, les relations avec les joueurs se déroulaient normalement, et les salutations se poursuivent entre nous. J'affirme également qu'il n'y a eu absolument aucun contact entre Mohamed Salah et l'ingénieur Hani Abou Rida (président de la fédération) ou moi-même à ce sujet. »

L'avenir du staff technique

Au sujet de l'avenir du staff technique de l'Égypte après cette crise, le vice-président de la Fédération égyptienne a déclaré : « Il n'est pas question du départ du staff technique pour le moment, mais il y aura certainement un arrêt décisif en raison de cette situation ; il y a certaines choses inhabituelles qui ont marqué la délégation et qu'il faut corriger dans la période à venir. Les déclarations du staff technique sont toujours ignorées et laissées passer, bien qu'elles soient souvent maladroites. »

Concernant les prochaines étapes, il a affirmé : « J'aurai une réunion avec l'ingénieur Hani Abou Rida et le staff technique, pour clarifier toutes les questions et les points de désaccord. Nous ne sommes en conflit avec personne, et tous les membres du conseil ont assisté aux entraînements de la sélection, mais publier la nouvelle du départ et du retour de la délégation de la sélection, sans mentionner le nom du chef de délégation, est quelque chose de totalement inadmissible, et nous créons ainsi des problèmes inutiles. »

À propos du communiqué publié par la fédération pour soutenir le gardien Mohamed El-Shenawy — et qui, selon des rapports de presse, aurait provoqué la colère de Hossam Hassan qui avait critiqué le gardien —, El-Derendaly a déclaré : « Le communiqué de la Fédération égyptienne pour soutenir El-Shenawy était tout à fait normal, et il a été approuvé par tous les membres du conseil d'administration sans exception. »

Il est à noter que la sélection égyptienne affrontera son hôte sud-africain, demain dimanche au stade du Caire, dans un match amical de clôture de la trêve internationale actuelle.



