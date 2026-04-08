Le vice-président de la Commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), Faustino Varela Monteiro, a rompu le silence et a annoncé son opposition à la décision controversée rendue par la commission de transférer le titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 du Sénégal au Maroc.

Bien que la sélection sénégalaise se soit imposée sur le terrain sur le score de 1-0 lors de la finale disputée le 18 janvier dernier à Rabat, la Commission d’appel a rendu, le 17 mars dernier, une décision considérant le Maroc vainqueur 3-0.

La décision de la Commission d’appel est intervenue après que la Fédération marocaine de football a déposé un recours contre la victoire du Sénégal, en raison du retrait temporaire des joueurs des Lions de la Teranga du terrain, en s’appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

De son côté, la Fédération sénégalaise a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) d’un recours contre cette décision, et le verdict final est attendu dans les prochains mois.

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Un nouveau rapport sur l’affaire a révélé que le vice-président de la Commission d’appel a voté contre le transfert du titre.

Selon la plateforme Sport News Africa, le document expliquant les motifs de la décision a montré que le responsable capverdien était la seule voix dissidente, contre trois voix ayant approuvé l’annulation de la victoire du Sénégal sur le terrain.

Faustino Monteiro a déclaré au journal sénégalais « L’Observateur » : « Je suis contre la décision de retirer le titre au Sénégal et de sacrer le Maroc. »

Monteiro estime que, même en cas d’infraction potentielle aux règlements de la CAF, en particulier aux articles 82 et 84, cela n’a pas empêché le match d’aller à son terme ; par conséquent, la victoire du Sénégal doit rester valable et ne peut être modifiée.

Il a ajouté : « Les faits contenus dans les rapports des officiels du match sont considérés comme vrais et exacts jusqu’à preuve du contraire. En cas de divergence, le rapport de l’arbitre demeure la référence suprême sur le terrain. »

Montero ne s’est pas arrêté là, affirmant que la probabilité d’une intervention du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour réévaluer les faits du match paraît extrêmement faible, ce qui pourrait signifier une décision en faveur du Sénégal.

Il a expliqué : « Le TAS ne réexaminera pas une décision prise sur le terrain, à moins qu’il n’existe des preuves d’arbitraire ou de mauvaise foi, même si la décision semble erronée lorsqu’elle est revue ultérieurement. »

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