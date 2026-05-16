Le VfL Wolfsburg conserve un mince espoir de maintien, tandis que le FC St. Pauli et le FC Heidenheim sont officiellement relégués de la Bundesliga

Le VfL Wolfsburg conserve ses chances de maintien en Bundesliga. Lors de la dernière journée, il s’est imposé 3-1 sur la pelouse du FC St. Pauli et termine à la seizième place. Battu, St. Pauli est relégué, tout comme le FC Heidenheim, défait 2-0 par le FSV Mayence 05.

FC St. Pauli 1-3 VfL Wolfsburg

La rencontre a mis un certain temps à s’emballer. Mais, vers le milieu de la première période, les deux formations ont successivement frappé la barre transversale : Joel Fujita pour St. Pauli, Adam Daghim pour Wolfsburg.

Les occasions se sont ensuite multipliées à la limite des deux surfaces. Wolfsburg a finalement ouvert le score à la 10^e minute : Konstantinos Koulierakis a repris de la tête un corner pour le 0-1.

La rencontre se décante finalement en seconde période. Le remplaçant Abdoulie Ceesay égalise de la tête sur corner (1-1). Mais la joie locale est de courte durée : le malheureux gardien Nikola Vasilj détourne ensuite un coup de pied arrêté dans ses propres filets (1-2).

Les Loups ont ensuite géré leur avantage, avant d’enfoncer le clou : 1-3. Christian Eriksen a vu son penalty heurter la barre transversale, mais Dzenan Pejcinovic a suivi pour pousser le ballon au fond et sceller le score. Seizième de Bundesliga, Wolfsburg affrontera le troisième de la 2. Bundesliga lors des barrages de promotion/relégation. Son adversaire sera soit le SV Elversberg, soit Hanovre 96, soit le SC Paderborn.

St. Pauli recule donc d’un pas. Promu en 2024 et quatorzième la saison dernière, le club hambourgeois est relégué dès sa deuxième année parmi l’élite.

FC Heidenheim - FSV Mayence 05 : 0-2

Heidenheim devait absolument battre Mayence pour se maintenir, mais la mission a échoué. À la mi-temps, le score était déjà de 0-2, grâce à des buts de Phillip Tietz et Nadiem Amiri. Ce fut également le score final. Heidenheim est donc relégué en deuxième division après trois saisons en Bundesliga.