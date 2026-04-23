Jeudi soir, le VfB Stuttgart s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne. L'équipe entraînée par Sebastian Hoeness a d'abord fait match nul 1-1 avec le SC Fribourg durant le temps réglementaire. Les prolongations semblaient également ne pas devoir désigner de vainqueur, jusqu'à ce que le remplaçant Tiago Tomás marque à la 119e minute : 2-1. Le club disputera la finale le 23 mai à Berlin face au Bayern Munich.

Après une entame de match ouverte et spectaculaire, Freiburg a progressivement pris le contrôle du jeu. Les occasions se sont multipliées, et si Maximilian Eggestein a d’abord buté sur Alexander Nübel dans la surface, les visiteurs ont finalement ouvert le score peu après. Sur corner, Matthias Ginter a repris de la tête pour servir Eggestein, qui a cette fois trompé le gardien stuttgartois : 0-1.

Peu perturbé par cette ouverture du score, Stuttgart s’est immédiatement rué vers l’égalisation. Juste avant la mi-temps, Ermedin Demirović a expédié une frappe juste au-dessus de la transversale, Jamie Leweling a vu son essai effleurer le poteau, tandis qu’Igor Matanović réalisait un tacle décisif pour repousser le danger.

Après la pause, le scénario ne change guère : Stuttgart presse et multiplie les incursions aux abords de la surface adverse. À l’heure de jeu, Angelo Stiller croit égaliser, mais son but est refusé pour hors-jeu de Demirovic.

À vingt minutes du terme, Freiburg a eu l’occasion d’assommer Stuttgart, mais Matanovic puis Yuito Suzuki ont buté sur une défense locale vigilante. Sur le contre-coup, Stuttgart a égalisé : Bilal El Khannouss a centré vers Deniz Undav, dont la frappe a fleuré le coin opposé (1-1).

Après l'égalisation, Stuttgart a accentué sa domination et semblait sur le point de prendre l'avantage (2-1), mais la chance a tourné. Un centre dévié par Ginter a heurté le poteau, Undav a tiré à quelques centimètres du cadre et le gardien de Fribourg, Florian Müller, a réalisé une parade décisive sur une frappe enroulée de Chris Führich.

Les prolongations démarrent sur les chapeaux de roue : après une trentaine de secondes, Lucas Höler croit ouvrir le score d’une belle frappe, après avoir éliminé le défenseur Jeff Chabot. L’arbitre siffla au moment précis où le ballon quittait le pied de Höler, rendant toute intervention du VAR impossible. Le ralenti révéla une légère poussée de l’épaule, rien de plus.

Peu après, la chance sourit à Fribourg : parti en contre, Führich expédie une frappe puissante sur le poteau, avant que Müller ne repousse une tentative lourde d’El Khannouss. La séance de tirs au but semblait inévitable, mais Stuttgart a frappé à une minute de la fin de la prolongation. Le remplaçant Tomás, bien placé dans la surface, prolongeait un centre venu de la droite vers le premier poteau : 2-1.