Quelques heures avant le duel de mardi soir (18 h 45), le VfB s’est permis, dans une publication sur son compte X, une petite pique à l’adresse de Galatasaray.

Dans cette publication supprimée depuis, l’équipe chargée des réseaux sociaux du club de Stuttgart avait partagé une photo montrant l’installation de sonorisation du Rams-Park, le stade des Lions, accompagnée de trois émojis pensifs.

Cette allusion renvoie manifestement aux discussions récurrentes sur l’ambiance dans le stade du club de la capitale turque. Par le passé, des accusations ont régulièrement été formulées selon lesquelles les célèbres sifflets des supporters de Galatasaray seraient également amplifiés par les haut-parleurs du stade, afin de faire encore monter l’ambiance et, potentiellement, d’intimider davantage l’équipe visiteuse.

La publication n’a toutefois pas du tout plu aux supporters du club stambouliote. De nombreux utilisateurs ont laissé des commentaires critiques ou insultants, si bien que le VfB s’est rapidement senti contraint de retirer la publication de la plateforme et de présenter publiquement ses excuses.

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Comment les supporters de Galatasaray ont-ils réagi aux excuses du VfB Stuttgart ?

« Chère communauté de Galatasaray, avec la publication que nous avons partagée depuis votre stade, nous n’avions pas l’intention de blesser qui que ce soit. Si cela a été le cas, nous nous en excusons. Nous vous remercions pour votre hospitalité à Istanbul et pour la bonne coopération entre nos clubs. En espérant un match équitable et plein de suspense dans votre magnifique stade », a écrit le club de Bundesliga.

Le compte officiel de Galatasaray a accepté les excuses et a commenté la déclaration du VfB : « Merci ! Nous avons hâte de vous accueillir dans notre stade, où règne l’une des meilleures ambiances de football au monde. Que ce soit un grand match ! »

Du côté des supporters, les excuses du club de Stuttgart ont néanmoins suscité de nombreuses critiques, parfois virulentes. En seulement dix heures, la publication avait déjà été vue 1,4 million de fois. La plupart des quelque 2 200 commentaires provenaient de supporters de Galatasaray.

Sur le plan sportif, les Souabes pourraient franchir mardi soir une nouvelle étape importante vers la phase à élimination directe. Après trois matches, le VfB compte déjà sept points. Avec dix points, il aurait déjà un pied au tour intermédiaire.