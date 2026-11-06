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Sebastian Hoeneß, entraîneur du VfB Stuttgart, figurerait tout en haut de la liste des « entraîneurs de l’ombre » de Manchester United.

Selon Independent, Hoeneß jouit d’une très grande estime auprès des dirigeants d’Old Trafford, qui examinent d’autres options que leur entraîneur actuel, Michael Carrick, dont la position est fragilisée.

Le journal britannique en ligne souligne toutefois qu’il faudrait déployer de gros efforts, notamment financiers, pour faire venir Hoeneß de Stuttgart. Le technicien de 44 ans, qui a pris les commandes du VfB au printemps 2023 en pleine lutte pour le maintien et dispute actuellement la Ligue des champions avec le club souabe pour la deuxième fois, est en effet sous contrat à Stuttgart jusqu’en 2028. United devrait donc potentiellement verser une indemnité conséquente pour le recruter.

Le Real Madrid se serait intéressé à Sebastian Hoeneß au printemps

Le neveu d’Uli Hoeneß, figure tutélaire du Bayern, a déjà été associé à plusieurs reprises à de grands clubs européens grâce à son excellent travail au VfB. Au printemps, le Real Madrid se serait notamment intéressé à lui. « Cela ne m’affecte pas tant que ça », avait toutefois répondu Hoeneß, qui s’était montré assez peu impressionné à l’époque par les rumeurs l’envoyant au Real.

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Environ un an plus tôt, il avait signé un nouveau contrat à Stuttgart juste après des spéculations concernant l’intérêt de clubs allemands de renom comme le Borussia Dortmund ou le RB Leipzig. Il se sent très bien au sein du club souabe, dont il avait porté les couleurs chez les jeunes.

Getty Images

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De son côté, United traverse une nouvelle saison mouvementée. Carrick avait succédé au début de l’année à Ruben Amorim, licencié peu auparavant. D’abord très performant, il avait réussi à mener les Red Devils en Ligue des champions. Mais cette saison, le club du côté rouge de Manchester connaît de nouveau une crise profonde, si bien que Carrick est désormais sérieusement menacé.

Carrick doit-il quitter Manchester United malgré la remontée face à la Roma ?

Il aurait peut-être déjà été licencié avant la victoire libératrice 3-2 contre la Roma en Ligue des champions cette semaine. Mais selon Independent, les dirigeants de United ne savent pas vraiment qui pourrait lui succéder tout en étant disponible.

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L’ancien entraîneur de Newcastle Eddie Howe ne bénéficierait pas d’une cote aussi élevée qu’on l’a cru pendant un temps. En interne, des doutes existeraient également sur l’aptitude de l’ancien sélectionneur allemand Julian Nagelsman à occuper le poste. Il en irait de même pour Fabian Hürzeler, qui obtient actuellement d’excellents résultats avec Brighton & Hove Albion. Dans son cas, l’indemnité nécessaire, sans doute très élevée, poserait aussi problème.

Reste à savoir si la victoire contre la Roma, acquise au terme d’une remontée folle, aura un effet durable sur l’avenir de Carrick à Old Trafford. Pour cela, il lui faudrait aussi obtenir un nouveau succès en Premier League, où United affronte Aston Villa dimanche. Après neuf journées, l’équipe de Carrick occupe la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation.