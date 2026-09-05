Le vestiaire du FC Barcelone tranche : Frenkie de Jong recule dans la hiérarchie du brassard de capitaine

Frenkie de Jong a perdu une place dans la hiérarchie des capitaines du FC Barcelone. L’international néerlandais était encore troisième capitaine la saison dernière, mais devra se contenter de la quatrième position lors du nouvel exercice. Le groupe de joueurs a lui-même déterminé une partie importante de l’ordre établi.

Avec les départs de Marc-André ter Stegen et Ronald Araujo, Barcelone a dû redéfinir la structure du capitanat pour la saison 2026/27. De Jong semblait justement pouvoir prétendre à une position plus élevée en raison de leurs départs, mais cela ne s’est pas concrétisé.

L’entraîneur Hansi Flick a décidé que Raphinha serait désormais le premier capitaine, avec Pedri comme remplaçant attitré. La saison dernière, Ter Stegen et Araujo avaient encore commencé comme premiers capitaines du Barça.

Concernant les trois autres places, le technicien allemand n’a pas voulu garder seul la main. « Je ne voulais pas décider des trois autres, seulement de ces deux-là, parce qu’ils sont très importants », a expliqué Flick lors de son point presse. L’effectif a ensuite eu la possibilité de désigner lui-même les capitaines restants.

À l’issue de ce vote, Eric García a émergé comme troisième capitaine, ce qui contraint De Jong à reculer d’un rang par rapport à la saison dernière. Lamine Yamal complète le groupe en tant que cinquième capitaine et obtient ainsi, à dix-neuf ans, un rôle officiel de leader au sein de l’effectif.

Le choix de García est perçu comme une confirmation de la confiance qu’il a gagnée sous les ordres de Flick. Le défenseur jouit d’un grand respect au sein du groupe en raison de son professionnalisme, de sa discipline et de son implication envers l’équipe.

« Au final, l’équipe a choisi ces joueurs et, pour moi, c’est un bon groupe, avec du leadership. J’ai besoin de tous les joueurs et de leur engagement envers l’équipe », a ajouté Flick.

Barcelone sera en action dimanche contre Valence, mais devra encore se passer de De Jong, blessé. L’équipe de Flick pourrait profiter dans ce match de la perte de points de son concurrent le Real Madrid, battu vendredi soir par le Betis.