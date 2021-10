Barça : le vestiaire se méfie de la taupe Piqué

Parmi les capitaines du Barça depuis le départ de Messi, Piqué cristallise les doutes du vestiaire, à cause de sa proximité avec Laporta.

Quand tout va mal, il est logique de chercher une lueur d’espoir pour remonter la pente. A Barcelone, il semblerait bien que ce soit l’inverse et que chaque petit secret rejaillisse afin d’enfoncer le Barça un peu plus dans la crise.

Après la crise institutionnelle de ces derniers mois avec la démission de Bartomeu et le retour de Laporta à la présidence, le club catalan a été confronté et est toujours confronté à une crise sportive. Le départ de Lionel Messi n’a rien arrangé et le début de saison plus que compliqué des hommes de Ronald Koeman non plus.

Si Laporta a apporté son soutien publique à Koeman avant le match contre l’Atlético Madrid, force est de constater que la fracture est totale et pas seulement avec le coach néerlandais. Sport nous apprend que le vestiaire barcelonais commence petit à petit à imploser avec notamment un joueur en première ligne : Gerard Piqué. A 34 ans, le défenseur central est toujours là et continue de tenir la baraque tant bien que mal.

Mais ce ne sont pas les prestations de l’Espagnol qui dérangent dans le vestiaire mais plutôt son influence. Nommé parmi les vice-capitaines du Barça pour la saison, Piqué a un aura et un avis qui comptent à Barcelone.

Catalan fier, il est un proche de Joan Laporta, qu’il a soutenu durant sa campagne. Un point que certains joueurs et coach n’apprécient que moyennement, le président étant au fait de certains événements censés être privés.

En plus de la proximité avec Laporta, Gerard Piqué n’a de cesse de multiplier ses activités avec notamment la présidence d’un club d’Andorre et la création de son entreprise Kosmos. Cette dernière est d’ailleurs mal perçue puisque certains joueurs sont représentés indirectement par Piqué à l’image de Riqui Puig et Samuel Umtiti. Deux indésirables pour Koeman mais Piqué a utilisé toute son influence pour bloquer tout départ durant l'été. Des intérêts commerciaux qui outre-passent ceux du collectif et qui sont donc mal vus.

L'entourage de Ronald Koeman ne l'apprécie pas non plus. Le joueur n'a jamais voulu défendre publiquement Koeman et ils se sont même brouillés à certaines occasions. L'entraîneur a commencé à tirer la sonnette d'alarme, après avoir soupçonné d'étranges manœuvres dans son dos de la part du défenseur central.