Des rapports de presse ont révélé une ambiance tendue au sein du camp de l'équipe de France, après que Rayan Cherki et Bradley Barcola sont entrés dans une vive altercation verbale.
Selon les informations rapportées par le réseau « RMC Sport », la crise a éclaté dans le vestiaire à l'issue de la première mi-temps de la rencontre face à l'Italie, alors que le score était de 1-1 (un match qui s'est finalement soldé par une défaite des Bleus sur le score de 1-3, dans le cadre de la Ligue des nations), après que la tension est montée entre les joueurs, lors d'une altercation que les médias ont qualifiée de vive.
Le réseau a indiqué que Cherki a quitté le vestiaire en colère à la suite de la discussion, un épisode qui a reflété l'ampleur des tensions au sein de la sélection française, alors même que la rencontre n'était pas encore jouée.
Les deux joueurs avaient été titularisés avec la France face à l'Italie et avaient disputé la suite du match après la mi-temps, avant que le staff technique ne décide de remplacer Barcola à la 76e minute et Cherki à la 82e minute.
La sélection italienne a réussi à faire la différence durant la seconde période, après avoir ajouté deux buts aux 63e et 75e minutes, pour s'imposer sur le score de 3-1 et laisser la sélection française face à des interrogations sur les répercussions de cette défaite, qui a suscité des réactions de colère parmi les supporters et les médias italiens.
Malgré la victoire de la France contre la Turquie sur le score de 2-1 lors de son match suivant, et la qualification assurée pour les quarts de finale de la Ligue des nations en tant que leader, les échos de la défaite face à l'Italie sont restés présents, après la révélation des détails de la tension qui s'est étendue au vestiaire.
De son côté, Zinédine Zidane a évoqué son message aux joueurs après la défaite, affirmant qu'il leur avait demandé de ne pas céder à l'inquiétude, et il a déclaré : « Je leur ai demandé de ne pas paniquer. Nous avons perdu, mais nous ne méritions pas totalement la défaite. »
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.