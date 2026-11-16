Le vestiaire de la France explose : vive altercation entre deux stars des Bleus sous les yeux de Zidane

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Des rapports de presse ont révélé une ambiance tendue au sein du camp de l'équipe de France, après que Rayan Cherki et Bradley Barcola sont entrés dans une vive altercation verbale.

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Selon les informations rapportées par le réseau « RMC Sport », la crise a éclaté dans le vestiaire à l'issue de la première mi-temps de la rencontre face à l'Italie, alors que le score était de 1-1 (un match qui s'est finalement soldé par une défaite des Bleus sur le score de 1-3, dans le cadre de la Ligue des nations), après que la tension est montée entre les joueurs, lors d'une altercation que les médias ont qualifiée de vive.

Le réseau a indiqué que Cherki a quitté le vestiaire en colère à la suite de la discussion, un épisode qui a reflété l'ampleur des tensions au sein de la sélection française, alors même que la rencontre n'était pas encore jouée.

Les deux joueurs avaient été titularisés avec la France face à l'Italie et avaient disputé la suite du match après la mi-temps, avant que le staff technique ne décide de remplacer Barcola à la 76e minute et Cherki à la 82e minute.

La sélection italienne a réussi à faire la différence durant la seconde période, après avoir ajouté deux buts aux 63e et 75e minutes, pour s'imposer sur le score de 3-1 et laisser la sélection française face à des interrogations sur les répercussions de cette défaite, qui a suscité des réactions de colère parmi les supporters et les médias italiens.

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Malgré la victoire de la France contre la Turquie sur le score de 2-1 lors de son match suivant, et la qualification assurée pour les quarts de finale de la Ligue des nations en tant que leader, les échos de la défaite face à l'Italie sont restés présents, après la révélation des détails de la tension qui s'est étendue au vestiaire.

De son côté, Zinédine Zidane a évoqué son message aux joueurs après la défaite, affirmant qu'il leur avait demandé de ne pas céder à l'inquiétude, et il a déclaré : « Je leur ai demandé de ne pas paniquer. Nous avons perdu, mais nous ne méritions pas totalement la défaite. »