« Le vestiaire connaît la vérité » : les coulisses du déclin catastrophique de Vinicius au Real Madrid

Un rapport de presse espagnol a évoqué ce mardi les coulisses de la baisse de régime manifeste du Brésilien Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, cette saison.

Le journal « Mundo Deportivo » a affirmé que la défaite dans le derby madrilène, face à l'Atlético de Madrid sur la pelouse du Wanda Metropolitano (2-1), a laissé le Real Madrid sous le choc.

Les performances et le comportement de certains de ses joueurs font l'objet d'un examen minutieux, à l'image de la vague de critiques qui a touché l'équipe. La trêve internationale, qui s'étend sur trois semaines, pourrait constituer une occasion propice pour l'équipe d'apaiser les choses.

Parmi tous les joueurs, le nom de Vinicius Junior se distingue, lui dont le niveau a nettement baissé cette saison, sa prestation lors du derby ayant été catastrophique.

Le joueur brésilien était fortement pressenti pour rejoindre Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, l'été dernier, mais il a finalement prolongé son contrat avec le Real Madrid.

La radio « Cadena SER » a rapporté que les coéquipiers de Vinicius avaient accepté son départ lors du dernier mercato, et en étaient même convaincus.

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Elle a affirmé que « plusieurs sources consultées par la radio estiment que la crise de Vinicius remonte à l'été, lorsque plusieurs de ses coéquipiers s'attendaient à son transfert à Arsenal ».

Elle a poursuivi : « Les négociations pour la prolongation du contrat ne se passaient pas bien ; en Angleterre, ils voulaient faire de lui le visage mondial de la Premier League, aux côtés de Haaland, et ses coéquipiers présumaient qu'il partirait cet été. »

La radio a ajouté : « Il n'est pas parti, mais les joueurs du Real Madrid pensent qu'il est parti mentalement. Ses coéquipiers l'apprécient dans le vestiaire, mais il lui est difficile de reconquérir l'amour des supporters du Bernabéu. Ses performances sur le terrain ne s'améliorent pas, et le spectre du banc des remplaçants se profile à l'horizon. Ce pourrait être la question la plus importante après la trêve : Mourinho maintiendra-t-il Vinicius, joueur pivot du Real Madrid ces cinq dernières années, dans le onze de départ plus longtemps, ou Diomandé lui ravira-t-il sa place ? »