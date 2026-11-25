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Jose Mourinho a comparé le vestiaire du Real Madrid à Las Vegas après la nette victoire de son équipe contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Malgré cette volonté de garder le secret, le technicien portugais a expliqué le déclic tactique et l’analyse vidéo qui ont aidé ses joueurs à décrocher trois points précieux.

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La règle de Las Vegas et les ajustements à la pause

Mourinho a entretenu le mystère sur le contenu précis de son discours à la mi-temps, après une seconde période dominée face au PSV . Mené ou en difficulté pour trouver son rythme pendant les 45 premières minutes, le géant espagnol est revenu transformé, suscitant des questions sur ce qui s’était dit à huis clos. Mourinho a rapidement posé les limites concernant la confidentialité des échanges dans le vestiaire.

« Le vestiaire, c’est comme Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Nous avons discuté. Nous sommes amis et nous nous sommes parlé », a déclaré Mourinho à Movistar. Malgré cette référence plaisante à la célèbre ville du Nevada, l’entraîneur a reconnu en conférence de presse d’après-match s’être appuyé sur la technologie, et pas seulement sur son discours, pour corriger une première période « terrible », durant laquelle son équipe n’avait ni remporté ses duels ni exercé un pressing efficace. « J’ai essayé de trouver avec les analystes trois ou quatre séquences qui montreraient aux joueurs ce que nous faisions mal. J’ai peu parlé à la mi-temps, parce qu’une image vaut mille mots. Nous avons regardé trois séquences différentes, une défensive et deux offensives. Et avec les images, c’est plus facile à comprendre », a ajouté l’entraîneur.

Changements tactiques et inquiétudes défensives

Le triple changement décidé par Mourinho à la pause a été le catalyseur d’un spectaculaire renversement de situation en seconde période. Le technicien expérimenté a toutefois refusé de faire porter la responsabilité de la première période aux titulaires qu’il avait remplacés. Le Portugais a plutôt présenté ce remaniement sans concession comme un pari tactique calculé, et non comme une critique publique des performances individuelles.

L’entraîneur est revenu sur les risques pris pendant le match, notamment concernant les joueurs avertis et ceux qui revenaient de blessure. « Le triple changement, c’était un peu de tout. Nous avions deux joueurs avertis dans un match où ils lançaient beaucoup de contre-attaques ; c’était un risque. Ensuite, il est évident que les deux défenseurs centraux qui jouent le plus auraient voulu être en meilleure forme », a-t-il expliqué à Movistar.

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Des progrès à faire malgré les 15 points

Avec désormais 15 points au classement de la Ligue des champions, le Real Madrid est bien placé, mais Mourinho veut éviter les barrages en obtenant encore quelques résultats positifs. Son exigence reste toutefois intacte : il n’est pas satisfait de voir son équipe incapable de commencer les matches avec la même intensité que lorsqu’elle court après le score. À ses yeux, il reste beaucoup de travail à accomplir à l’entraînement.

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Il a prévenu que compter sur des remontées était une stratégie dangereuse qui pourrait finir par se retourner contre son équipe. « Évidemment, revenir au score procure une bonne sensation. Mais avec les risques que nous prenons, cela peut mal tourner. Et je ne veux pas ressentir cela, me demander si nous allons bien ou mal commencer. »

Madrid se tourne vers le match contre Alavés

La marche en avant du Real Madrid en Europe ne montre aucun signe de ralentissement : une cinquième victoire consécutive propulse le club aux 15 titres continentaux en tête du classement. Si le Real Madrid continue d’affirmer sa puissance sur la plus grande scène, la situation est bien différente pour le PSV, qui reste hors des places qualificatives pour les barrages avec seulement quatre points lors de ses cinq premières rencontres. Fort de cette dynamique européenne, Madrid va rapidement se reconcentrer sur le championnat et tenter de prolonger sa série de victoires ce week-end, à domicile contre Alavés.