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Le continent africain attend ce mardi un jugement qui pourrait clore l'un des dossiers les plus controversés de l'histoire du football africain. Selon plusieurs sources, la Fédération marocaine est pleinement convaincue que le Tribunal arbitral du sport (TAS) va confirmer le sacre du Maroc en Coupe d'Afrique des nations.

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Selon le quotidien espagnol « Marca », les Lions de l'Atlas sont confiants quant à la conservation du titre dans cette affaire, toujours ouverte depuis la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc, disputée le 18 janvier dernier. Ce match s'est transformé en un litige judiciaire qui dure depuis des mois.

À la mi-mars, la Confédération africaine de football avait décidé de retirer le titre au Sénégal, vainqueur sur le terrain grâce à un but de Pape Gueye en prolongation, pour l'attribuer au Maroc. Cette décision faisait suite à des plaintes déposées par la Fédération marocaine, qui soulignait que les Lions de la Teranga avaient quitté le terrain, estimant que l'arbitrage leur était défavorable.

La décision de la CAF s'appuyait sur l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations, qui stipule que « si, pour quelque raison que ce soit, une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme perdante et éliminée de la compétition ». En conséquence, le match a été automatiquement attribué au Maroc sur le score de 3-0.

Toujours selon « Marca », une source proche du dossier affirme que le Tribunal arbitral du sport a examiné l'affaire pendant des mois et étudié l'ensemble des arguments présentés par les deux parties, avant de s'orienter, sur la base du cadre juridique de la compétition, vers une confirmation de la décision de la CAF. Le titre resterait donc au Maroc.

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Ce responsable a ajouté que les dirigeants de la Fédération marocaine accueillent cette fuite avec prudence, mais qu'ils jugent leur position juridique solide. Selon eux, le fait que l'adversaire a quitté le terrain constitue une violation manifeste du règlement, impossible à ignorer, même si l'objectif initial du Sénégal était de protester contre des décisions arbitrales.

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Comme on pouvait s'y attendre, le Sénégal a engagé une procédure pour conserver le titre et a fait appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport. La Fédération sénégalaise a déclaré que « cette décision est injuste, sans précédent et inacceptable », réaffirmant son attachement au titre remporté par ses joueurs sur le terrain.

Ces derniers mois, le Sénégal a tenu à afficher aux yeux du monde sa fierté d'avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations, exhibant fièrement ses médailles. Un message clair : il se considère comme le champion légitime de la compétition et n'acceptera pas de se voir retirer le titre par une décision administrative.

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D'autres sources assurent que le jugement attendu, quel qu'il soit, suscitera une vive polémique sur le continent, car l'affaire a dépassé le cadre sportif pour toucher aux dimensions juridique et éthique : la manière de traiter l'abandon d'un match, les limites de la contestation de l'arbitrage et la protection de l'intégrité des compétitions.

Si les prévisions se confirment et que le sacre du Maroc est validé, Brahim Díaz pourra continuer à se targuer d'être le seul joueur du Real Madrid à avoir remporté un titre la saison dernière. Un détail qui illustre toute la portée symbolique de ce trophée pour la sélection marocaine et ses joueurs.

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À l'inverse, le jugement ouvrira la voie à une nouvelle phase de controverse, que le Sénégal accepte la décision et cherche d'autres voies juridiques, ou que ses supporters et ses dirigeants réclament une révision du règlement de la compétition afin d'éviter qu'un scénario similaire ne se reproduise lors des prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des nations.

Seule la décision officielle du Tribunal arbitral du sport, attendue demain, fera foi dans cette affaire. Ce qui circule actuellement relève encore des fuites dans la presse et des avis de sources, en attendant le verdict de la justice sportive qui désignera définitivement le champion d'Afrique.