Le verdict du Special One ! Mourinho se confie sur les propos de Cristiano Ronaldo concernant sa retraite et les secrets du vestiaire madrilène

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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a livré une réflexion mesurée sur Cristiano Ronaldo après les récents titres consacrés à la superstar portugaise. Après avoir travaillé avec lui au Bernabeu entre 2010 et 2013, Mourinho a insisté sur le fait que Ronaldo méritera un hommage à la hauteur lorsqu’il prendra sa retraite.

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Mourinho revient sur Ronaldo, son ancien joueur phare

L’entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho s’est exprimé devant la presse avant le déplacement de son équipe à Valence en Liga. Il a pris le temps de réagir aux récents développements concernant Cristiano Ronaldo, ancienne star du Bernabéu, après la décision de l’attaquant de mettre fin à sa carrière internationale avec le Portugal. Les deux hommes ont connu trois années de grande réussite dans la capitale espagnole entre 2010 et 2013, disputant ensemble 164 matches toutes compétitions confondues et remportant le titre marquant de Liga en 2011-2012.

Mourinho a souligné que toute décision concernant la carrière de son illustre compatriote devait être pleinement respectée par le monde du football.

L’entraîneur portugais a tenu à préciser que cette récente annonce ne signifiait pas la fin de la carrière de Ronaldo en club.

Respecter les ambitions de Ronaldo pour la suite de sa carrière

« Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus. Je pense que, plutôt que de la commenter, il faut respecter sa décision, c’est évident », a déclaré le technicien portugais aux journalistes, interrogé sur son compatriote.

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« Ce n’est pas une retraite ; sa carrière n’est pas terminée. Ceux qui le connaissent savent qu’il a encore des objectifs dans sa carrière. »

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« La seule chose que je souhaiterais, c’est que sa retraite de joueur intervienne un autre jour qu’hier », a expliqué l’entraîneur du Real Madrid.

Mourinho tempère les spéculations sur une reconversion comme entraîneur

Interrogé sur la possibilité de voir le légendaire attaquant devenir entraîneur après avoir raccroché les crampons, Mourinho s’est montré pragmatique.

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« Est-ce que je le vois devenir entraîneur ? Je ne sais pas ce qu’il a en tête, mais il est trop tôt pour faire le moindre commentaire puisqu’il est encore joueur », a indiqué Mourinho.

L’entraîneur du Real Madrid est ensuite revenu aux questions concernant son effectif, tout en reconnaissant les liens professionnels étroits et l’histoire commune qui l’unissent à l’attaquant.

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Le Real Madrid poursuit sur sa lancée sous Mourinho

L’équipe de Mourinho aborde la 12e journée à la troisième place du classement de Liga avec 27 points, juste derrière le FC Barcelone, leader dans la course au titre.

Le Real Madrid espère porter à huit sa série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, après un succès éprouvant 3-2 face à l’AEK Athènes en Ligue des champions.

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Le club de la capitale se tourne de nouveau vers le championnat et se prépare à affronter Valence à Mestalla.