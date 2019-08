"Le VAR prenait un café" - Guardiola frustré par l'arbitrage après le nul de City face à Tottenham

Pep Guardiola a demandé une application plus claire du VAR après avoir vu son équipe être privée d'un penalty selon lui.

Pep Guardiola a insisté sur le fait que l'utilisation du VAR devait être plus cohérente après que se soit vu refuser le but de la victoire lors du match nul 2-2 contre Tottenham. Gabriel Jesus pensait avoir marqué un dernier et troisième but pour City, le VAR l'a annulé pour une main d'Aymeric Laporte.



Bien que le système de visionnage de vidéos soit venu à la rescousse des Spurs, il n’a pas tourné en faveur de Manchester City. Erik Lamela ayant retenu Rodri par la nuque et l'ayant plaqué dans la surface de réparation sur un corner.



Guardiola a rapidement relevé cet incident. "En première période, le penalty? Demandez aux deux arbitres au coin. Ensuite, allez à Londres pour demander au VAR", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. "Allez à Londres, demandez aux grands patrons. Je ne suis pas le VAR. Ils donnent l'exemple aux dirigeants de la , de ce que j'ai vu. Mais que puis-je dire? C’était un penalty. Lamela passe devant Rodri et c’est un penalty. Peut-être qu’à ce moment-là, le VAR prenait un café.



Pourquoi il n'y a pas main avec Llorente en quart de finale de la la saison dernière, mais pourquoi il y a main (de Laporte) aujourd’hui? Pourquoi?



C'est dommage parce que ce sont les dernières minutes. Nous avons été éliminés de la Ligue des champions et aujourd'hui (hier, ndlr) c'est la dernière action et nous avons marqué un but. Mais demandez aux gars du VAR."