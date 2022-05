Le Trophée des champions entre le PSG et Nantes le 31 juillet à Tel Aviv

"On m'a rappelé qu'on allait jouer le Trophée des Champions. Vous imaginez l'écart ? On a du mal à y croire." Antoine Kombouaré n'en revenait pas au coup de sifflet final de la victoire de son équipe contre Nice : Nantes s'est pffert avec cette coup un premier trophée en plus de vingt ans, et l'occasion peut-être d'aller en chercher un deuxième dans quelques mois.

Rendez-vous le 31 juillet à Tel Aviv

Ce sera le 31 juillet à Tel Aviv, annonce L'Equipe. Le Trophée des champions, qui lance traditionnellement la saison du football français se jouera donc en Israël, comme la saison dernière.

Les Canaris ont donc rendez-vous avec le Paris Saint-Germain, sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, à l'issue d'une saison de Ligue 1 maîtrisée de bout en bout.

Les Nantais auront forcément en tête leur superbe prestation de février dernier à la Beaujoire, quand ils avaient fait tomber Kylian Mbappé et compagnie au terme d'une première période haute voltige (3-1).

Une affiche qui sera un remake de la toute première édition de cette Supercoupe à la française, qui avait vu les Rouge et Bleu triompher de Nantes aux penaltys en 1996.

Refaire le coup de Lille

Cette fois, Nantes essaiera de renverser la vapeur, et pourra notamment s'appuyer sur le scénario de la saison passée.

Au Bloomfeld Stadium, déjà, la bande de Mauricio Pochettino s'était inclinée sur la plus petite des marges face aux Dogues, sur un but de Xeka en toute fin de paremière mi-temps.

De leur côté, les Parisiens voudront forcément lancer de la meilleure des manières leur nouvelle saison après une campagne pas vraiment à la hauteur cette année.