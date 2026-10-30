L'Espagnol Luis Enrique a continué d'écrire l'histoire avec le Paris Saint-Germain, renforçant sa place dans l'histoire du club de la capitale, après la large victoire décrochée par l'équipe sur le score de 5-1 face au Havre en championnat, vendredi.

Enrique, qui a mené le Paris Saint-Germain à ses deux premiers titres en Ligue des champions, est parvenu à signer sa 127e victoire en 188 matchs à la tête de l'équipe, prenant ainsi la première place du classement historique des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire du club parisien. Enrique dépasse de la sorte le précédent record détenu par Laurent Blanc (126 victoires en 173 matchs) et Luis Fernandez (125 victoires en 244 matchs).

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur espagnol a exprimé son immense fierté d'être à la tête technique du Paris Saint-Germain, déclarant dans des propos rapportés par le site "Foot Mercato" : "Ce chiffre montre à quel point j'ai de la chance d'avoir ce type de joueurs, d'être dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain, avec une direction sportive avec laquelle nous travaillons tous en parfaite harmonie. Je suis très heureux d'être ici."

Enrique a ajouté, avec son style habituel mêlant sérieux et plaisanterie : "Quant à savoir si les joueurs ont de la chance de m'avoir à leurs côtés ? Je ne sais pas s'ils en ont (en riant), car je suis un entraîneur très exigeant et je continue de les pousser sans cesse, car c'est le style que mérite le club et que méritent ces supporters."