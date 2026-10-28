Marquer des buts à profusion n'aura pas suffi à Kylian Mbappé pour réaliser son rêve de remporter le Ballon d'Or, la star du Real Madrid ayant dû se contenter de la deuxième place lors de l'édition 2026, derrière l'Anglais Harry Kane, malgré une saison exceptionnelle sur le plan individuel.

Le quotidien espagnol « Marca » a mis en lumière les raisons qui ont tenu la récompense éloignée de Mbappé, soulignant que le facteur décisif ne tient pas uniquement aux statistiques individuelles, mais s'étend aux titres remportés par le joueur avec son équipe, ainsi qu'à sa capacité à s'intégrer dans le collectif.

Les titres collectifs, le mot de passe

Selon « Marca », les trois derniers lauréats du Ballon d'Or, Rodri, Ousmane Dembélé et Harry Kane, ont un point commun fondamental : avoir remporté des titres avec leur club. C'est la raison qui, de l'avis du quotidien, a privé Mbappé du sacre, outre leur mentalité de joueur plaçant l'intérêt de l'équipe au premier plan.

Et si Mbappé a affiché des statistiques offensives remarquables, le Real Madrid n'a pas décroché les succès collectifs dont son attaquant français avait besoin pour renforcer ses chances de remporter la récompense.

Le quotidien a indiqué que le Ballon d'Or, bien qu'il s'agisse d'une récompense individuelle, reflète de plus en plus l'esprit collectif du football, ce qui s'était également manifesté lors des sacres de Luka Modrić et de Karim Benzema au cours de deux éditions précédentes, lorsque la concurrence était grande ouverte.

Les buts seuls n'ont pas sauvé Mbappé

Mbappé est entré dans la course à la récompense après avoir pris la tête du classement des buteurs de la Liga et remporté le titre de meilleur buteur de la Ligue des champions, en plus de ses prouesses offensives à la Coupe du monde.

Mais ces accomplissements, selon « Marca », n'ont pas suffi à surpasser l'avantage de concurrents qui ont conjugué éclat individuel et réussite collective.

« Marca » a cité l'édition 2025, lorsque Mbappé avait terminé à la septième place malgré sa victoire du Soulier d'or, devancé par des joueurs du Paris Saint-Germain, de Barcelone et de Liverpool, des clubs qui, selon le quotidien, avaient réalisé de meilleures saisons que le Real Madrid et décroché des titres importants.

Le quotidien a également souligné que Harry Kane, vainqueur de l'édition 2026, ne s'est pas appuyé uniquement sur les buts marqués, mais possède aussi la capacité de participer à la construction du jeu et d'interagir avec ses coéquipiers, ce qui renforce sa valeur au sein du collectif.

Un rêve qui n'est pas terminé au Real Madrid

Mbappé n'a pas caché sa déception après avoir perdu la récompense à Londres, mais il dispose encore du temps nécessaire pour continuer à tenter sa chance sous le maillot du Real Madrid.

Le quotidien a rappelé que la star française avait déjà occupé la quatrième place en 2018, après avoir été sacrée championne du monde avec l'équipe de France, derrière Luka Modrić, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann.

Il avait également été proche de la lutte en 2020, après avoir inscrit 30 buts et délivré 18 passes décisives avec le Paris Saint-Germain, mais la récompense avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

« Marca » a conclu son analyse en affirmant que la course au Ballon d'Or ressemble à une course de fond, et que Mbappé a encore du temps devant lui pour atteindre son objectif, mais qu'il lui faut conjuguer ses statistiques individuelles aux succès collectifs avec le Real Madrid, afin que ses ambitions se transforment en un véritable sacre.







