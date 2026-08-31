Le trio brésilien qui a laissé filer son rêve : pourquoi Jesus n'a-t-il jamais porté le maillot du Real ?

Le Brésilien Gabriel Jesus, attaquant d'Arsenal, est sur le point de rejoindre le Barça, dans un transfert qui pourrait remettre en lumière une histoire captivante remontant à l'été 2022, lorsque le joueur était proche de s'engager avec le Real Madrid, avant que le club merengue ne renonce à l'opération faute pour le joueur de posséder un passeport de l'un des pays de l'Union européenne.

Selon les rapports ayant dévoilé les détails des négociations de l'époque, le Real Madrid était intéressé par le recrutement de Jesus, et l'attaquant avait séduit Carlo Ancelotti. Les rapports techniques du club étaient également positifs quant à ses capacités, mais la direction du club décida de ne pas finaliser l'opération après avoir épuisé toutes les places réservées aux joueurs extra-communautaires.

Vinicius Junior, Rodrygo et Eder Militão occupaient les trois places réservées aux joueurs non européens dans l'effectif du Real Madrid, alors que les démarches pour l'obtention de leurs passeports espagnols étaient encore en cours, ce qui empêchait d'enregistrer Jesus et de le faire jouer en cas de transfert au sein de l'équipe.

Le retard des démarches conduisit le Real Madrid à fermer la porte des négociations, si bien que Jesus rejoignit finalement Arsenal, tandis que Vinicius obtint la nationalité espagnole en septembre 2022, avant d'être suivi plus tard par Rodrygo et Militão, mettant ainsi fin à la crise qui avait empêché le transfert de l'attaquant brésilien au club merengue.

Quatre ans plus tard, Jesus est proche de faire son retour en Liga, mais cette fois par la porte du Barça, qui a quasiment finalisé son accord avec Arsenal concernant le transfert de l'attaquant brésilien, une opération qui pourrait être officialisée dans les prochaines heures.

Ainsi, l'histoire de Jesus est passée d'un transfert bloqué par le passeport au Real Madrid à un possible transfert chez le rival barcelonais, dans un paradoxe qui rouvre le dossier d'une occasion manquée où le club merengue disposait de l'accord d'Ancelotti et de rapports techniques positifs, mais n'avait pas pu en profiter en raison d'une contrainte administrative.