Le tribunal de la Couronne de Southwark, en Angleterre, a privé le club saoudien d'Al-Ahli de son attaquant anglais Ivan Toney, lors du petit Clasico face à Al-Shabab, en Roshn Saudi League.

Al-Ahli se déplace chez Al-Shabab, ce vendredi, au stade SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, pour la douzième journée de la Roshn Saudi League.

La composition de départ d'Al-Ahli a été marquée par l'absence de l'attaquant anglais Ivan Toney, en raison du procès auquel il a été soumis devant le tribunal de la Couronne de Southwark, en Angleterre, hier jeudi, pour coups et blessures sur une personne.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Toney n'a pas pu rejoindre le match contre Al-Shabab après le procès, faute de temps, mais qu'il rejoindra la délégation de l'équipe au Qatar, pour affronter Al-Sadd, lundi prochain, en Ligue des champions d'Asie Elite.

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Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, a décidé de s'appuyer sur Firas Al-Buraikan comme attaquant titulaire, pour compenser l'absence de l'attaquant anglais, épaulé par le Portugais Francisco Trincao et le Brésilien Matheus Gonçalves.

Quant à l'autre ailier brésilien, Wenderson Galeno, l'entraîneur néerlandais l'a placé à ses côtés sur le banc des remplaçants, malgré son rétablissement de la blessure qui l'avait écarté de l'équipe lors des quatre derniers matchs.

En revanche, Pusic a décidé d'écarter le gardien sénégalais Edouard Mendy de la liste, bien qu'il ait voyagé avec l'équipe à Riyad, tout en continuant de s'appuyer sur le gardien saoudien Abdulrahman Al-Sanbi dans la composition de départ.

Al-Ahli aborde ce match en occupant la sixième place au classement du championnat saoudien avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 3 défaites, tandis qu'Al-Shabab occupe la douzième place avec 11 points.

La composition d'Al-Ahli était la suivante :

Gardien de but : Abdulrahman Al-Sanbi

Défense : Mohammed Abdulrahman - Roger Ibañez - Rayan Hamed - Saad Balobaid

Milieu de terrain : Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Ziyad Al-Johani

Attaque : Francisco Trincao - Firas Al-Buraikan - Saleh Abu Al-Shamat