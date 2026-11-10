Le Tribunal arbitral du sport (TAS) se montre catégorique et éconduit Willem II après des années de procédure

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu lundi sa décision dans une affaire opposant Willem II au club espagnol CD Mirandés. Le litige porte sur une indemnité de formation pour Nikolaos Michelis que Mirandés n’a pas versée, rapporte Voetbal International.

Michelis a disputé 13 matchs avec le club de Tilburg en 2021. Le défenseur grec était arrivé cette année-là en prêt de l’AC Milan, mais il n’a pas convaincu.

À l’issue de son prêt aux Pays-Bas, l’AC Milan l’a laissé partir libre à Mirandés. Parce que Willem II était alors dirigé de manière plutôt chaotique (le directeur sportif Joris Mathijsen a notamment été écarté).

Après le départ de Michelis pour Mirandés, Willem II disposait de deux ans pour déposer une demande portant sur 60 000 euros. Le club l’a toutefois fait avec un jour de retard, si bien que la FIFA n’a pas examiné sa demande.

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Willem II a alors saisi le tribunal arbitral du sport. Au terme d’une procédure qui a traîné en longueur, celui-ci est parvenu à la même conclusion que la FIFA : Willem II n’a pas droit aux 60 000 euros.

Michelis évolue actuellement au plus haut niveau portugais. Le défenseur central est titulaire à Academico Viseu, sixième de la Liga Portugal.